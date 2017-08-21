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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵

«متهمین دایره بیستم» به جایزه «آسیا- پاسیفیک» راه یافت

«متهمین دایره بیستم» به جایزه «آسیا- پاسیفیک» راه یافت

فیلم مستند «متهمین دایره بیستم» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی حسام اسلامی به جایزه «آسیا- پاسیفیک» استرالیا راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، با اعلام مسئولان یازدهمین دوره جوایز سینمایی «آسیا- پاسیفیک»، «متهمین دایره بیستم» به بخش مسابقه فیلم‌های مستند بلند این رویداد سینمایی راه یافت.

نامزدهای کسب این جایزه، اواخر ماه اکتبر ۲۰۱۷ برابر با اوایل آبان معرفی می‌شوند.

مراسم اهدای جوایز سینمایی آسیا- پاسیفیک هم روز ۲۳ نوامبر ۲۰۱۷ برابر با دوم آذر ۹۶ برگزار خواهد شد.

«متهمین دایره بیستم» برای اولین بار در دهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به نمایش در آمد و نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم و کارگردانی شد، سپس سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند سی و پنجمین جشنواره فجر و جایزه بهترین کارگردانی مستند جشنواره فیلم «شهر» را کسب کرد، ضمن اینکه در اردیبهشت امسال نیز در جشنواره  «هات‌داکس» کانادا روی پرده رفت.

مستند «متهمین دایره بیستم» سرگذشت یک گروه نوجوان بزهکار در گذر پنج سال از زندگی آنان را روایت می‌کند ... .

کد مطلب 4065178
زهرا منصوری

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