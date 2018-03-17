امسال ۱۹ هزار و ۳۱۶ شغل در استان همدان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر شنبه در جلسه مشترک ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه اشتغال و سرمایه گاری استان همدان گفت: عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات رضایت بخش است اما انتظار ما بیشتر از این است.

وی با بیان اینکه فرمانداران باید به موضوع ایجاد اشتغال ورود جدی تر داشته باشند، گفت: اگر مطمئن شوم که با دیدار بنده دو نفر شاغل می شوند، دیدار با هیچ فردی را کسر شأن خود نمی دانم.

استاندار همدان بابیان اینکه از تلاش تمام مدیران مرتبط با اشتغال قدردانی می کنم، گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات رونق تولید در استان جذب شده و امسال ۱۹ هزار و ۳۱۶ شغل در استان همدان ایجاد شده که برای تحقق آن همه کمک کرده اند.

نیکبخت با تاکید براینکه اولویتی بالاتر از ایجاد اشتغال و حمایت از تولید وجود ندارد، گفت: در مورد یک کارخانه دو سوم ماشین آلات صنایع تبدیلی وارد استان شده بود اما کار تعطیل شده بود که با همکاری بانک و مسئولان، این واحد به کار برگشت و ۱۰۰ نفر در مرحله اول مشغول به کار شدند.

وی بابیان اینکه این واحد ۳۰۰ متخصص دیگر هم نیاز دارد که باید جذب کند، خطاب به مسئولان گفت: کارگران این واحد قطعا به جان شما دعا خواهند کرد و خدا از شما راضی است.

استاندار همدان تاکید کرد: انتظار تلاش مضاعف در سال جدید داریم و امیدواریم بتوانیم مشکل اشتغال را به کمک هم حل کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه تسهیلات اشتغالزا در استان همدان رخ داده است، عنوان کرد: میزان پرداختی تسهیلات در استان همدان نسبت به دیگر استان‌ها مطلوب بوده است.

احمد توصیفیان با بیان اینکه یک هزار و ۲۱۸ طرح در کشور به بانک معرفی شده که از این تعداد ۶۳۰ طرح مربوط به استان همدان است، گفت: از ۲۲ میلیارد تومان تسهیلات روستایی، ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار ابلاغ شده که افزون بر ۱۱ میلیارد تومان یعنی ۲۰۰ درصد در مرحله عقد قرارداد است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه جمع کلی مبلغ حوزه تسهیلات اشتغال روستایی ۱۳۰ میلیارد تومان است، بیان کرد: ۳۹ میلیارد تومان طرح به بانک‌های استان ابلاغ شده که بعد از گشایش حساب بتوانند این ۳۹ میلیارد تومان را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات روستایی در استان همدان پرداخت شده است، عنوان کرد: فهرست طرح‌های پالایش شده برای رسیدگی به طرح‌ها به فرماندارن و دستگاه های اجرایی ارسال شده است.