به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دومین جشنواره ملی دانشجویی صنایع دستی گنجینه که از ۷ تا ۱۳ اردیبهشت درتهران برگزار می شود، به تازگی منتشر شده است.

محمد باقر بلوچ دبیر این جشنواره گفت: از آن جا که هنرمند امروز در دنیای مدرن و هیاهوی تکنولوژی، میان سنت دیروز و جهان پهناوری که قرن ۲۱ در پیش چشمانش قرار داده؛ معلق مانده است. جشنواره گنجینه تلاشی است برای بازشناسی هویت های دیرین مان در گستره جهان معاصر. در این رویداد هنری از همه دانشجویان علاقمند به حوزه هنرهای صناعی (بدون محدودیت در شاخه‌ی تحصیلی) دعوت می کنیم تا در این جشنواره شرکت کنند.

وی درباره ضرورت برگزاری گنجینه و رویدادهای مشابه گفت: با توجه به نیاز اساسی دانشگاه‌ها به‌ویژه در حوزه هنرهای صناعی به پویایی در بخش‌های دانشجویی برآن شدیم تا جشنواره‌ای باعنوان «جشنواره ملی-دانشجویی گنجینه» را در زمینه صنایع دستی برگزار کنیم و شرایطی را فراهم کنیم تا کار گروهی و پویایی را در فضای دانشگاهی در میان دانشجویان هنر احیاء کنیم.

اساسی ترین هدف این دوره از جشنواره دستیابی به اثری خلاقانه در حوزه هنرهای صناعی است که علاوه بر ریشه های فرهنگی محکم، همگام با نیازهای روز انسان معاصر باشد. پویایی فضای دانشگاهی برای ترغیب دانشجویان به خلق آثارهنری بدیع و متناسب با نیازهای روز جامعه و ایجاد بستری برای ارتقای سطح کیفی آثار و سطح علمی دانشجویان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی عملی و نظری را از اهداف این جشنواره عنوان کرد.

بلوچ در ادامه گفت: از دیگر اهداف این جشنواره فراهم کردن زمینه‌ای برای ارتباط مستقیم بین دانشگاه و صنعت و حمایت از تولید کنندگان داخلی است. این جشنواره دربخش عملی با گرایش‌های تخصصی چوب٬ فلز٬ سرامیک٬ شیشه٬ بافت٬ نگارگری و تذهیب و تلفیقی (Mix Material) برگزار می‌شود شرکت کنندگان در جشنواره باید دانشجو و یا دانش آموختگانی باشند که بیش از ۳ سال از فارغ التحصیلی آن ها نگذاشته باشد وهیچ محدودیتی برای رشته تحصیلی شرکت کنندگان در جشنواره وجود ندارد. هر هنرمند یا گروه هنری مجاز به ارسال ۵ اثر عملی و پژوهشی است و آثار باید در ۲سال اخیر خلق شده باشند.

وی همچنین گفت: در آثار حجمی ۳ تصویر از نماهای مختلف از هر اثر نیاز است و حجم تصاویر ارسالی باید بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ مگابایت باشند. آثاری که دارای بیانیه (Statement) باشند و همچنین آثاری که به صورت گروهی خلق شده باشند امتیاز بیشتری کسب خواهند کرد. آثار شرکت کننده در جشنواره نباید پیشتر در جشنواره دیگری شرکت داده شده باشند. شیوه نگارش مقالاتی که در این جشنواره شرکت داده می شوند باید براساس استاندارد APA باشد و قبلا نیز نباید در هیچ جشنواره‌ای شرکت داده شده و یا منتشر شده باشند. در مرحله نخست چکیده مقالات داوری خواهند شد.

دبیر جشنواره صنایع دستی گنجینه دانشگاه هنر گفت: به هنرمندانی که آثارشان به بخش نهایی راه یافته، گواهی شرکت در جشنواره اهدا می‌شود و داوری آثار راه ‌یافته به بخش مسابقه نیز توسط گروهی از اساتید مجرب در هر رشته، انجام می‌شود. تحویل آثاردرمحل نمایشگاه با مسئولیت کامل هنرمند انجام می شود و جشنواره مسئولیتی درقبال ارسال آثار از طریق پست برعهده ندارد. به نفرات اول تا سوم شرکت کننده تندیس جشنواره، لوح افتخار و هدیه نقدی جشنواره اهدا می‌شود.

بلوچ درباره تقویم این جشنواره گفت: مهلت ارسال آثار ۱۱ فروردین ماه ۹۷، داوری اولیه آثــار ۲۰فروردین ماه ۹۷، تحویل آثار ۲۸ تا ۳۱ فروردین ماه ۹۷، داوری نهایی آثــار۳ اردیبهشت ماه ٬۹۷ زمان افتتاحیه و اختتامیه دومین جشنواره ملی­ دانشجویی صنایع دستی گنجینه، به ترتیب ۷ و ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۷ است.

دبیرخانه جشنواره گنجینه واقع در تهران، خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه شهید بالاور، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر طبقه پنجم قرار دارد. شرکت کنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت جشنواره www.ganjinefestival.ir و یا کانال تلگرامی https://t.me/ganjinehfestival مراجعه کنند.