دعوت تولیت آستان قدس از مردم برای شرکت درسخنرانی رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با صدور بیانیه ای از مردم برای شرکت در سخنرانی رهبر معظم انقلاب دعوت کرد.

در این پیام آمده است: نوروز و طلیعه بهار یکی از آیات الهی است که در کنار زیبایی وصف ناشدنی، به همه انسان ها حیات و فرصت دوباره برای زندگی، آبادانی و اصلاح را بشارت می دهد و بشریت را به«احسن الحال»فرا می خواند.

قادر متعال را شاکریم که توفیق داریم همه ساله در جوار مضجع نورانی امام الرئوف حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) سال جدید را با نام مبارک اهل‌بیت (ع) که واسطه رحمت الهی و تحقق احسن الحال هستند، آغاز کنیم.

همچنین، سال هاست برای مردم شریف خراسان و مشهد الرضا(ع) طلوع بهار طبیعت با بهاری دیگر همراه می‌باشد و این شهر مقدس و دیار مؤمنین به میزبانی ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در اولین روز سال نو، مفتخر است.

ضمن عرض خیر مقدم به رهبر معظم انقلاب اسلامی، از زائران و مجاوران مضجع منور رضوی به ویژه حضرات آیات، روحانیت معظم، خانواده‌های معزز شهیدان و ایثارگران، دانشگاهیان و همه مردان و زنان مؤمن که توفیق حضور در مشهد مقدس را دارند، دعوت می‌کنم در مراسم با شکوه سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی که از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه اول فروردین ماه ۱۳۹۷ در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود، شرکت کنند و با بهره بردن از انوار قدسیه این مضجع نورانی و استماع بیانات حکیمانه رهبر انقلاب که در واقع نقشه راه ملت بزرگ ایران در سال جدید است، عهد خود را با آرمان‌های امام بزرگوار و خلف صالح ایشان تازه کنند.

امسال، روز اول سال مقارن است با سالروز شهادت حضرت ابالحسن الهادی علیه افضل صلوات الله. از آن وجود مقدس استمداد و استعانت داریم انوار هدایت خود را بیش از پیش بر ملت ایران بتاباند تا این ملت بزرگ، در سال جدید، راه رسیدن به آرمانها و اهداف والایش را با شتاب بیشتری بپیماید.