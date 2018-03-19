۳ میلیاردتومان از محل موقوفات استان همدان در بخش سلامت هزینه شد

حجت الاسلام محمد کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال ۳ میلیارد و ۱۲۷ میلیون تومان از محل موقوفات استان همدان در بخش سلامت هزینه شده است، افزود: از این مبلغ ۲ میلیارد و ۲۱۶ میلیون تومان در شهر ملایر و مابقی در شهر همدان هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال ۲۲ قلم جنس برای بیمارستان‌های استان و کشور تهیه شده است، گفت:‌ سال آینده از محل موقوفه امیرنظام برای شهرستان کبودراهنگ ۲ دستگاه دیالیز خریداری خواهد شد.

حجت الاسلام کاروند با بیان اینکه برای درمانگاه اعتمادیه همدان دستگاه اکو قلب خریداری شده که سال آینده بهره‌برداری خواهد شد، افزود: دو دستگاه دیالیز نیز برای شهرستان اسدآباد خریداری شده است.

وی با اشاره به دریافت مجوز شرعی و قانونی برای کمک به بیماران صعب‌العلاج از محل موقوفه شهر ملایر، اضافه کرد:‌ ۳۳۶ بیمار صعب‌العلاج از محل موقوفه این شهرستان رقمی بین یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر کمک درمانی دریافت کرده اند.

حجت الاسلام کاروند همچنین از کمک به ۱۲۰ بیمار صعب‌العلاج در همدان خبر داد و افزود: طی سال جاری در مجموع به ۳ هزار و ۵۰۰ نفر غیر از بیماران صعب‌العلاج کمک درمانی شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین پرداختی و رقمی حدود ۹۵ درصد پرداختی طی دو ماه اخیر برای بیماران سرطانی بوده است، عنوان کرد: ابتدای سال آینده به هر یک از بیماران کلیوی در ملایر مبلغ ۳۰۰ هزار تومان کمک خواهد شد.