یک کشته و ۹ مجروح به علت حادثه رانندگی در جنوب سیستان و بلوچستان

سرهنگ یداله ستوده در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: شب گذشته در ساعت ۲۰ و ۵۰ دقیقه در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد یک دستگاه وانت نیسان با یک نفر شتر در کیلومتر ۲۰ محور «دلگان-بم» ، بلافاصله نیروهای گشت تصادفات جهت بررسی در محل حادثه حاضر شدند.

رئیس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این حادثه، یک دستگاه وانت نیسان به علت عدم توجه به جلو با یک نفر شتر برخورد و واژگون شد، که بر اثر شدت ضربه وارده یک سرنشین در محل جان خود را از دست داد و ۹ نفر دیگر نیز مجروح شدند.

وی با اشاره به اینکه مجروحان بلافاصله به مراکز درمانی انتقال داده شدند، خاطر نشان کرد: با توجه به دوطرفه بودن محورهای جنوب استان از رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند خواهشمندیم توجه کافی به جلو داشته و با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا سفری ایمن داشته باشند.