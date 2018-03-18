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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱

رئیس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان خبر داد:

یک کشته و ۹ مجروح به علت حادثه رانندگی در جنوب سیستان و بلوچستان

یک کشته و ۹ مجروح به علت حادثه رانندگی در جنوب سیستان و بلوچستان

ایرانشهر - رئیس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان گفت: در اثر برخورد یک دستگاه وانت نیسان با یک نفر شتر به علت عدم توجه به جلو در محور «دلگان-بم»، یک نفر کشته و ۹ نفر مجروح شدند.

سرهنگ یداله ستوده در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: شب گذشته در ساعت ۲۰ و ۵۰ دقیقه در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد یک دستگاه وانت نیسان با یک نفر شتر در کیلومتر ۲۰ محور «دلگان-بم» ، بلافاصله نیروهای گشت تصادفات جهت بررسی در محل حادثه حاضر شدند.

رئیس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این حادثه، یک دستگاه وانت نیسان به علت عدم توجه به جلو با یک نفر شتر برخورد و واژگون شد، که بر اثر شدت ضربه وارده یک سرنشین در محل جان خود را از دست داد و ۹ نفر دیگر نیز مجروح شدند.

وی با اشاره به اینکه مجروحان بلافاصله به مراکز درمانی انتقال داده شدند، خاطر نشان کرد: با توجه به دوطرفه بودن محورهای جنوب استان از رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند  خواهشمندیم توجه کافی به جلو داشته و با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا سفری ایمن داشته باشند.

کد مطلب 4254536

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