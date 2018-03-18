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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳

شماره دوم از فصلنامه اخلاق‌پژوهی منتشر شد

شماره دوم از فصلنامه اخلاق‌پژوهی منتشر شد

دومین شماره از فصلنامه تخصصی اخلاق پژوهی توسط پژوهشگاه قرآن و حدیث به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین شماره از فصلنامه تخصصی اخلاق پژوهی توسط پژوهشگاه قرآن و حدیث به چاپ رسید.

در این شماره از فصلنامه مقاله های زیر آمده است:

۱. سخن سردبیر/صفحه ۵-۷   

۲.قانون اراده در سلوک صدیقین/صفحه ۷-۲۵/ امیر دیوانی

۳. مسیر تحوّل اخلاقی در تفسیر المیزان/ صفحه ۲۸-۴۸/ امیر غنوی

۴. تقریری نو از اخلاق فضیلت: مولفه های فضیلت از دیدگاه رابرت آدامز/صفحه ۴۹-۶۶/ مهدی غفوریان؛ مالک حسینی

۵. ارتباط اخلاق و زیبایی‌شناسی در فلسفۀ شوپنهاور/ صفحه ۶۷-۹۹/ مهدی زمانی؛ منا مرادی

۶. اخلاق در سایه سکوت/ صفحه ۱۰۱-۱۲۱/ مسعود صادقی

۷. مبانی اخلاق اجتماعی در معنویت‌گرایی جدید و چالش‌های آن/ صفحه ۱۲۳-۱۴۹/احمد شاکرنژاد

کد مطلب 4254621
سارا فرجی

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