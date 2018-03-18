به گزارش خبرگزاری مهر، دومین شماره از فصلنامه تخصصی اخلاق پژوهی توسط پژوهشگاه قرآن و حدیث به چاپ رسید.
در این شماره از فصلنامه مقاله های زیر آمده است:
۱. سخن سردبیر/صفحه ۵-۷
۲.قانون اراده در سلوک صدیقین/صفحه ۷-۲۵/ امیر دیوانی
۳. مسیر تحوّل اخلاقی در تفسیر المیزان/ صفحه ۲۸-۴۸/ امیر غنوی
۴. تقریری نو از اخلاق فضیلت: مولفه های فضیلت از دیدگاه رابرت آدامز/صفحه ۴۹-۶۶/ مهدی غفوریان؛ مالک حسینی
۵. ارتباط اخلاق و زیباییشناسی در فلسفۀ شوپنهاور/ صفحه ۶۷-۹۹/ مهدی زمانی؛ منا مرادی
۶. اخلاق در سایه سکوت/ صفحه ۱۰۱-۱۲۱/ مسعود صادقی
۷. مبانی اخلاق اجتماعی در معنویتگرایی جدید و چالشهای آن/ صفحه ۱۲۳-۱۴۹/احمد شاکرنژاد
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