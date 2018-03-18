«سینما پاتوق» میزبان ۳ فیلم سینمایی شد/امکان ایجاد فضای گسترده تر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، کارگردانان فیلم های سینمایی «دایان» به کارگردانی بهروز نورانی پور، «فیلشاه» به کارگردانی هادی محمدیان و «نفس های آرام» ساخته میثم هاشمی طبا در برنامه فرهنگی «سینما پاتوق» توانستند تازه ترین اثر خود را با حضور اهای رسانه رونمایی کنند. برنامه فرهنگی «سینماپاتوق» که اواسط زمستان ۹۶ رسما آغاز به کار کرد در سال آینده نیز قصد دارد فضای گسترده تری را در اختیار سینماگران قرار دهد.

«سینما پاتوق» به منظور توسعه تعامل سینماگران، حمایت از فیلمسازان جوان و گسترش مراودات بین اهالی رسانه و هنرمندان و بسترسازی برای معرفی بهتر محصولات سینمای ایران زیر نظر روابط‌ عمومی و امور محافل سازمان سینمایی حوزه هنری ایجاد شده است.

به همین منظور این برنامه فرهنگی با هدف همکاری با سینماگران پیشکسوت، همکاری با جوانانی که از ایده های نو در سینما استفاده می کنند و همچنین برقراری ارتباط صمیمانه ‌تر بین اهالی رسانه با هنرمندان، سالن اکران «شهید آوینی» واقع در سازمان سینمایی حوزه هنری را در خدمت اهالی سینما قرار می دهد.