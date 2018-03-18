سرپرست دانشگاه سمنان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، مسعود نصیری زرندی را به سمت «سرپرست دانشگاه سمنان» منصوب کرد.

دراین حکم انتصاب خطاب به نصیری زرندی آمده است:

امید است با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در حفظ بیت‌المال و اعمال سیاست‌های مؤثر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل‌گرایی، تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه، نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.

مسعود نصیری زرندی متولد ۱۳۴۹، فارغ التحصیل رشته مهندسی از دانشکده فنی دانشگاه تهران در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین فارغ التحصیل دکترای مهندسی شیمی (نفت) از دانشگاه علم و صنعت است.

وی دانشیار دانشگاه مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان با تخصص سیالات حفاری است. وی تاکنون راهنمایی و مشاوره پیش از ۳۰ پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری را برعهده داشته است و تعداد زیادی مقاله در مجلات معتبر داخلی و بین المللی را تالیف و منتشر کرده است.

نصیری زرندی مسئولیت معاونت دانشجویی و اداری و مالی دانشگاه سمنان و سرپرستی معاونت فرهنگی این دانشگاه را در کارنامه خود دارد.