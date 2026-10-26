به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصیری زرندی ظهر دوشنبه در مراسم معارفه رئیس دانشگاه سمنان در سالن اجتماعات این دانشگاه، ضمن اشاره به راهبردهای مدیریتی این مجموعه بیان کرد: سرمایه‌گذاری ویژه برای ایجاد بسترهای هوش مصنوعی از اولویت ها و راهبردهای این دانشگاه است.

وی با بیان اینکه هوش مصنوعی به عنوان یکی از ارکان مهم روز در دنیا است، افزود: این مهم، ضرورت توجه جدی به مسئله هوش مصنوعی را در مجموعه های دانشگاهی مانند دانشگاه سمنان، مورد تاکید قرار می دهد.

رئیس دانشگاه سمنان با بیان اینکه ماموریت گرایی از جمله رویکرد های این دانشگاه خواهد بود، بیان کرد: مسئله محوری و گشایش گره از مشکلات جامعه، تولید، صنعت و ... از جمله دیگر راهبردهایی است که در دانشگاه به کار گیری می شود

نصیری زرندی با بیان اینکه پژوهش های دانشگاهی نباید صرفا در حوزه نظری باقی بماند، گفت: باید نتیجه تلاش دانشگاهیان در صنعت و جامعه و بخش های دیگر بروز و ظهور یابد.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت های وسیع و سریع دنیا در بخش های مختلف تاکید کرد: این پیشرفت های سریع و چشم گیر الزام تغییرات شگرف در فرآیندهای آموزشی و تربیت نیروهای متخصص و کارآمد را برای هر مجموعه دانشگاهی دو چندان می کند که دانشگاه سمنان هم از این قاعده مستثنی نیست.

به گزارش مهر، مسعود نصیری زرندی در این مراسم به عنوان رئیس دانشگاه سمنان به صورت رسمی معرفی شد.