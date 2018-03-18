واکنش کُردها به سقوط شهر عفرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کردند: ما وارد مرحله جدیدی از جنگ و درگیری با ترکیه شده ایم. جنگ با نیروهای ترکیه و همپیمانانش وارد مرحله جدیدی پس از ورود آنها به عفرین شده است.

کردها بیان کردند: ما به خاطر حمایت از غیرنظامیان از عفرین خارج شدیم.

شایان ذکر است که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه ساعاتی قبل اعلام کرد: در پنجاه و هشتمین روز عملیات شاخه زیتون، مرکز شهر عفرین به کنترل کامل ما در آمده است.

وی در ادامه گفت: نیروهای ترکیه به همراه نیروهای «ارتش آزاد سوریه» کنترل کامل شهر عفرین را به دست گرفته‌اند.

رئیس جمهور ترکیه همچنین از برافراشته شدن پرچم این کشور در مرکز عفرین خبر داد.

صبح امروز خبرنگار المیادین گزارش داد که نظامیان ارتش ترکیه با به دست گرفتن کنترل بیش از دو سوم شهر عفرین سوریه به مرکز این شهر رسیده اند.

یکی از سرکردگان گروه تروریستی «ارتش آزاد سوریه» نیز اعلام کرد که این نیروها کنترل کامل شهر عفرین را به دست گرفته اند.

از سوی دیگر مسئولان کرد شهر عفرین اعلام کردند که طی روزهای گذشته دست کم ۱۵۰ هزار نفر از ساکنان این شهر به دلیل تجاوز نظامی ترکیه منازل خود را ترک کرده اند و این آمار از زمان آغاز تجاوز نظامی ترکیه افزایش یافته است.

وی در ادامه اوضاع ساکنان شهر عفرین را تأسف بار خواهنده و تاکید کرد که آوارگان جایی برای خواب و غذایی برای خوردن ندارند.

اخیرا نیز نظامیان ترکیه با افزایش حملات زمینی و هوایی خود علیه شهر عفرین تنها بیمارستان این شهر را هدف قرار دادند که به دنبال آن ده ها تن کشته و زخمی شدند.