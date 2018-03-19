هلاکت یک صهیونیست در عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع رسانه ای اسرائیلی گزارش دادند که صهیونیست مجروح شده در عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در قدس اشغالی به هلاکت رسید.



پیشتر منابع فلسطینی از عملیات شهادت طلبانه ضد یک صهیونیست در بیت المقدس خبر داده و اعلام کرده بودند که حال این صهیونیست وخیم است.

این منابع اعلام کردند: این عملیات در منطقه باب الواد در بیت المقدس رخ داد.



بر اساس این گزارش؛ این صهیونیست از ناحیه فوقانی بدن هدف قرار گرفته بود.



منابع فلسطینی از شهادت فردی که دست به عملیات شهادت طلبانه زده نیز خبر دادند.