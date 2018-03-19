عملیات اجرایی محور بافق ـ یزد به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برازنده مقدم صبح امروز در بازدید از پروژه محور بافق ـ یزد اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه روکش آسفالت محور بافق ـ یزد که از نیمه دوم سال ۹۴ آغاز شده بود، طی ماه گذشته به اتمام رسیده و فرایند تشریفات قانونی برای انجام تحویل پروژه در دست انجام است.

وی بیان کرد: این پروژه با هدف بهسازی مقاطع آسیب دیده راه و ارتقاء سطح خدمت دهی، در حدود ۴۰ کیلومتر از محور که دارای وضعیت نامناسب روسازی بود، با هزینه ای بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال روکش آسفالت شد.

برازنده مقدم تصریح کرد: در حال حاضر با اتمام عملیات اجرایی وضعیت روسازی در محدوده های مورد نظر به صورت مطلوب ارتقاء یافته و در حال بهره برداری است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد با بیان اینکه طبق برنامه ریزی انجام شده، پایش و ارزیابی فنی شرایط موجود محور یزد ـ بافق به صورت کامل در دست انجام است، بیان داشت: پس از تکمیل مطالعات طی یک ماه آینده، بهسازی و نگهداری بقیه محور که از وضعیت نامناسبی برخوردار است، در دستور کار سال ۱۳۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پروژه باند دوم بهاباد ـ بافق نیز بیان کرد: این پروژه شامل ۲۲ کیلومتر راه و حدفاصل شهر بهاباد تا روستای پرک از توابع شهرستان بهاباد است که هشت کیلومتر از آن به بهره برداری رسیده و زیرسازی و ابنیه فنی ۱۴ کیلومتر از آن آماده روسازی و آسفالت است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد بیان کرد: پروژه روسازی ۱۴ کیلومتر از این مسیر با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال به مناقصه گذاشته شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.