دندان طمع به برجام را برای همیشه بکنیم!

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- محمد کاظم انبارلویی: اعضای اروپایی ۱+۵ با ادعای مضحک راضی کردن ترامپ برای ماندن در برجام، تحریم های جدیدی را علیه ایران پیشنهاد کرده اند. بعد از اینکه لودریان وزیر خارجه فرانسه با دست خالی از تهران به پاریس برگشت، اعلام کرد؛ «تحریم های شدیدی در انتظار ایران است.» لذا امید برخی به اروپا که فکر می کردند نقش پلیس خوب را بازی کند، از بین رفت و معلوم شد سگ زرد، برادر شغال است.

همزمان با این اعلام، سید عباس عراقچی در گفتگویی صریحاً اعلام کرد؛ «انتظار اقتصادی مردم از برجام برآورده نشد» چه خوب بود اعتراف می کرد؛ محاسبات رئیس جمهور از برجام درست نبود و اعتماد به غرب به ویژه اروپا یک سراب بود.

آمریکایی‌ها هم برای اینکه از اروپا عقب نمانند، اعلام کردند تحریم های جدیدی علیه ملت ایران به بهانه حقوق بشر دارند که فعلاً در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در حال پخت و پز است.

غربی‌ ها دیگر بهانه ‌ای برای فعالیت ‌های هسته‌ای ایران ندارند، خیالشان از آن بابت راحت است چون لحظه به لحظه دوربین ‌های آژانس گزارش می‌ دهد که در ایران چه خبر است. بهانه آنها فعلاً نفوذ ایران در منطقه و اقتدار موشکی ایران است، مسائل حقوق بشر را هم در ‌آب نمک خوابانده ‌اند!

کسانی که می گفتند برجام برای مردم، رفاه، برای صنعت و کشاورزی، رشد و برای کشور، توسعه و پیشرفت می آورد و چشمشان به چند دلار سرمایه ‌گذاری غرب خوش بود، هنوز از خواب بیدار نشده اند تا در برابر واقعیت تلخ بدعهدی و نقض پیمان دشمنان قسم خورده اسلام و ایران قرار گیرند.

اگر از اول دنبال اجرای سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی می‌رفتیم و به استعدادها و توان ملت و ظرفیت ‌های بی ‌انتهای خدادادی کشور تکیه می کردیم، امروز با کارنامه ‌ای امید بخش و روشن، از رکود عبور می کردیم، اشتغال را در کشور سامان داده و تولید را با یک نگاه درون نگر، در مسیر رفاه مردم قرار می دادیم. کافی بود به هشدارها و نقدهای مشفقانه دلسوزان انقلاب توجه می‌شد و از دستاورد «تقریباً هیچ» عبرت گرفته و از آن عبور می کردیم.

از فردا تعطیلات عید شروع می شود؛ ۲۰ روز اول سال همه چیز و همه جا تعطیل است اما «فکر» را نمی شود تعطیل کرد، «عقل» را هم نمی شود معطل گذاشت. این ایام هر کس، هر جا که هست به فکر برون رفت از بن بست «اعتماد به غرب» باشد. مردم در سالی که گذشت انصافاً کاستی ‌های دولت را در پرداختن به اقتصاد مقاومتی جبران کردند، هر کس در هر جا بود در سنگر تولید به اقتصاد مقاومتی فکر می کرد. اینکه ۴۰ سال است ملت علی رغم همه تحریم ها سرپاست، این است که در متن مردم، مبارزه با تحریم ها نهادینه شده است.

اینکه «بازار» در هیچ مقطعی نشاط داد و ستد و سرزندگی خود را از دست نداده و آن را حفظ کرده است، نشان می دهد غفلت تئوری‌ پردازان و برنامه ‌ریزانی که چشم امید به غرب داشتند توسط حضور نیرومند مردم در عرصه تولید و اشتغال، قدری جبران شده است و غرب آرزوی به زانو درآوردن کشور را به گور می برد.

در ایام عید می شود به نظامات اقتصادی اسلام و نقش کلیدی مردم فکر کرد. کلید حل معمای اقتصاد ایران همین است. می شود به اقتصاد مردم محور متکی به نبوغ اندیشه ایرانی با سرمایه ‌ایرانی بدون «یوغ» و «بوق» بیگانگان فکر کرد. اجرای دقیق سیاست‌ های اصل ۴۴ برای توانمند سازی حضور مردم در اقتصاد کشور، کاهش تصدی‌گری دولت، قابلیت ‌های بزرگ مردمی در جای جای اقتصاد ایران، افق های جدیدی را در برابر مسئولین دولتی خواهد گشود که دیگر گوشه چشمی به برجام باقی نخواهد گذاشت.

باید دنبال تدارک و تدوین یک تئوری نیرومند برای اجرای سیاست ‌های کلی و اجرای دقیق احکام اقتصادی قانون اساسی بود. این سیاست ‌ها و احکام، بر زمین مانده است. اگر به سمت «عمل» و «اجرا» برویم و از «حرف» زدن پرهیز کنیم، خواهیم دید یک انقلاب بزرگ اقتصادی شکل می‌گیرد و همه از مواهب آن بهره‌ مند می شوند. دولت باید «محرمانه کاری‌ ها» را کنار بگذارد و به دنبال شفافیت باشد. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید مبارزه با فساد را جدی بگیرند و در این وادی به «صغیر» و «کبیر» رحم نکنند. عناصر فاسد در اقتصاد ایران نه کارآفرین هستند و نه دلشان برای مملکت می سوزد. باید زالوصفتان در دولت، بازار و بخش خصوصی بساط خود را از رزق و روزی حلال مردم جمع کنند و بی ‌رحمانه به تیغ عدالت سپرده شوند.

دولت باید با اطلاع رسانی واقعی، مردم را در جریان فعالیت های اقتصادی قرار دهد و جلوی رانت اطلاعاتی را که ثروت ‌های نجومی به بار آورده، بگیرد. دولت باید از پرداخت ‌های نجوی پرهیز کند و به اجرای قوانین مصوب مجلس در این باره همت کند. دولت باید فکری برای شکاف طبقاتی و نابرابری‌ های اجتماعی بکند. کافی است به قانون و نیز تصمیمات نهایی که در اتاق فکر نظام در سطوح بالا اتخاذ می شود، عمل کند. دولت باید نظارت پذیر باشد و به نهادهای نظارتی در سه قوه و نیز نظارت‌ های مردمی احترام بگذارد. کاستی‌ ها و بی‌ عملی ‌ها باید در زمان همین دولت رصد و برای آن فکر شود، نه اینکه بماند بعد از اتمام مأموریت و پایان دوره، فهرستی از خرابی ‌ها و ناراستی ‌ها و بی ‌عملی ‌ها توسط دولت بعد رونمایی شود!

سال ‌آینده را سال شفافیت و عدالت از سوی دولت و مردم بدانیم تا بتوانیم به اهداف و آرمان ‌های انقلاب نزدیک تر شویم. دندان طمع به برجام و ترک خصومت غرب علیه ملت ایران را برای همیشه بکَنیم و بدانیم جز با دست پر توان خود که بر زانو خواهیم گذاشت، نمی توانیم از جا برخیزیم.

روحانی باید از خوانش‌ های ناروا از مطالبات مردم فاصله بگیرد و صادقانه به وعده‌ های برجامی و غیر برجامی عمل کند. وظایف رئیس جمهور در اصول متعدد قانون اساسی و اختیارات وسیع وی در قوانین اساسی و عادی مشخص است. وی به سوگندی که در اجرای قانون اساسی خورده است عمل کند. نباید عمل به این وظایف، همچنان بر زمین بماند.