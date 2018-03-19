اجرای طرح آرامش بهاری در۷ امامزاده دماوند

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین احمد اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح آرامش بهاری در امام زاده های کل کشور و به خصوص شهرستان دماوند اظهار داشت: با توجه به اینکه طی ایام نوروز تعداد ۴۰ میلیون نفر زائر به اماکن مذهبی و امام زاده ها مراجعه و در این طرح که شامل برگزاری سفره سال تحویل، برپایی دعا و مناجات سال نو می باشد شرکت می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و لازم به ذکر است که این آمار منهای زائرین امام رضا و حضرت عبدالعظیم(ع) می باشند که به طور جدا گانه مدیریت می شوند.

اشرفی با بیان اینکه در کل کشور تعداد ۲ هزار امام زاده فعال وجود دارد، افزود: در این امام زاده ها به طور همزمان طرح آرامش بهاری اجرا می شود و عمده فعالیت این امازاده ها در رابطه با نشر معارف اسلامی، ترویج باورهای دینی و اسلامی، و زندگی ایرانی اسلامی است که طلابی به طور ویژه این موارد را آموزش دیده و انتقال می دهند.

وی خدمت رسانی شایسته به مسافرین نوروزی را از دیگر موارد موجود در این طرح دانست و گفت: از دیگر الزامات این طرح ۲ پایه اساسی که اول اقدامات فرهنگی و خدمت رسانی به زائرین و دومین مسئله برپایی خیمه های معرفت و اثر گذار با اولویت حضور مبلغین متخصص از قم و برپایی نماز جماعت می باشد و بخش خیمه های معرفت شامل غرفه های کودک و نوجوان است که در حوزه های مختلف تربیت فرزند، خانواده، ازدواج و همسرداری، پاسخ به سوالات شرعی، تبلیغ چندرسانه ای می باشد که توسط افراد متخصص و آموزش دیده ارائه می شود.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند در ادامه بیان داشت: نظافت محیط امام زاده از مواردی است که بسیار حائز اهمیت است و عمده امام زاده هایی که در دماوند است 7 امام زاده است که شامل امام زاده هاشم می باشد که دارای فعالیت کشوری و ملی است و چون این امام زاده در محور و شاهراه شمال - تهران است و جز مسافر پذیرترین امام زاده های کشور است، طبق سنوات گذشته دارای ۱۰ نفر خدمه می باشد که به طور دائم خدمت رسانی می کنند و همه ارگان های خدمت رسان نیز با حضور در این مکان به خدمت مشغول می باشند که امکانت ویژه ای در این مکان مستقر باشد و به عنوان یک پایگاه معنوی اجتماعی برقرار باشد.

اشرفی با اشاره به امام زاده هایی که اجرای طرح آرامش بهاری را بر عهده دارند گفت: دومین مکان امام زاده «عبدالله آئینه ورزان» است که این امام زاده در روستای آئینه ورزان قرار دارد که یک روستای توریستی می باشد، سومین امام زاده ارائه دهنده این طرح، امام زاده محمد در محله شلمبه است که در شاهراه دماوند فیروزکوه بر قرار است، چهارمین مکان امام زاده «شمس الدین» در داخل شهر دماوند به عنوان امام زاده مرکزی می باشد، امام زاده پنجم امام زاده «عیسی زیارت» است که در روستای بسیار زیبا دنج و توریستی زیارت قرار دارد و ششمین امام زاده که اخیرا افتتاح شده امام زاده «برهان الدین» است که در روستای ورانه قرار دارد و امکانات آن برای مسافرینی که از سمت ایوانکی می آیند بسیار مناسب و فراهم می باشد که نیاز به معرفی دارد و هفتمین اجرا کننده این طرح امام زاده «بی بی زبیده» است که در روستای ورجه قرار دارد که دارای سوئیت های اقامتی است و زائرین می توانند از آن بهره ببرند و قرار است در این مکان یک امکانات صخره نوردی نیز مهیا شود.

وی در ادامه گفت: متولیان این امام زاده ها به صورت شبانه روز در این اماکن حضور دارند و خدمات را به زائرین ارائه می دهند و امام زاده هاشم نیز که دارای امکانات ویژه است محیط بسیار خوبی است و به ارائه خدمات مشغول هستند و این طرح از ۲۸ اسفند تا ۱۸ فروردین برگزار می شود .

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند با اشاره به اینکه سال گذشته حدود ۳ هزار نفر در مراسم سفره سال تحویل حضور داشتند و از این مراسم بهره بردند گفت: در طول سال نیز زائرین به طور میانگین روزانه ۲ هزار خانواده از امام زاده هاشم عبور می کنند و یک سوم این میانگین اتراق می کنند و از امکانات بهره می برند واز لحاظ امنیتی نیز نیروی انتظامی وپلیس راه و نیروهای امنیتی در این امام زاده ها حضور مداوم دارند و همچنین این اماکن دارای دوربین های مجهز هستند که بطور محسوس همه نقاط رصد دائم می شوند و هیچ نگرانی در این موارد نیست.