۱۱۶هکتار از اراضی ملی استان مرکزی در سال جاری رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، علی‌اکبر مرادی اظهار داشت: یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان مرکزی از اسفندماه ۹۴ فعالیت خود را شروع کرده است.

وی افزود: در سال ۹۵ حدود ۱۳۶ هکتار از اراضی دولتی در استان رفع تصرف شد که ارزش ریالی آن حدود ۴۹۸ میلیارد ریال بود و در ۱۳ مورد اجرای احکام قضایی اراضی ملی به مساحت هفت هزار متر مربع خلع ید شده است.

مرادی با اشاره به اینکه رفع تصرفات در سال جاری، ۸۶ مورد بوده بیان داشت: مأموران در محل حاضر شدند و براساس دستور قضایی و جرم مشهود همه این ۸۶ موارد را به صورت فوری رفع تصرف کردند که ارزش آن در حدود ۷۳ هکتار به ارزش ریالی ۱۶۷ میلیارد ریال برآورد شد.

این مقام مسئول عنوان کرد: در سال ۱۳۹۶، ‌۲۱ مورد اجرای احکام قضایی صورت گرفت که در حدود ۴۳ هکتار از اراضی ملی از زمین‌خواران پس گرفته شد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان مرکزی اظهار کرد: جمع کل رفع تصرفات این یگان با اجرای احکام در سال جاری حدود ۱۱۶ هکتار می‌باشد که رفع تصرفات صورت گرفته در حریم شهرها بوده و به صورت پی‌کنی ساختمان، شخم‌زنی، فنس‌کشی و... تحت تصرف زمین‌خواران قرار گرفته بوده است.

مرادی خاطر نشان کرد: مأموران یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با گشت زنی در سطح استان به صورت گشت های یک نفر تا دو نفره هرگونه تصرف را بلافاصله به مرکز گزارش می‌دهند.