ملكه اليزابت به آنجلينا جولی لقب «بانو» داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جولی بازیگر برنده جایزه اسکار با حضور در كاخ باكينگهام و با دریافت لقب «دیم»(بانو) که مترادف لقب شوالیه برای زنان است از سوی ملکه بریتانیا برای تلاش هایش تحسین شد.

خبر اين تجليل اوايل خرداد به جولي و سه بازيگر انگلیسی به خاطر نقششان در خدمت به بشریت و هنر اهدا شده بود، منتشر شد و جولي ديروز در ديداري خصوصي با ملكه اين مدال را دریافت کرد.

جولی 39 ساله به عنوان نماینده سازمان ملل این لقب را برای تلاش هایی که برای حمایت از زنان در طول جنگ‌ها انجام داده، و پس از اين كه يك هفته در لندن به سر برد تا در نشست بین‌المللی خشونت جنسی علیه زنان در جنگ ها شرکت کند، براي دريافت اين لقب انتخاب شد. او یکی از میزبانان این نشست بود که با حضور بیش از 300 تن از چهره های برجسته سیاسی جهان و با سخنان وی در لندن شروع به کار کرد.

جولی که جایزه اسکار نقش مکمل را در سال 2000 برای بازی در فیلم «دختر از هم گسیخته» دریافت کرده، در بسیاری از نقش‌هایی که بازی کرده نیز بر بشردوستی تاکید کرده است. او گفت دریافت چنین افتخاری که در ارتباط با مسایل خارجی است برای من خیلی اهمیت دارد چون آرزویم این است که حرفه‌ام در خدمت آن باشد.

اهدای چنین افتخاری به یک فرد خارجی در بریتانیا بسیار مهم است ولی جولی از آنجا که بریتانیایی و شهروند یکی از کشورهای مشترک المنافع نیست نمی‌تواند از این لقب پیش از اسمش استفاده کند.

دیگر آمریکایی‌هایی که پیش از این لقبی از ملکه الیزابت دریافت کرده اند، استیون اسپیلبرگ کارگردان، بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت و رونالد ریگان رییس جمهور پیشین آمریکا بوده‌اند.

دانیل دی لوییس بازیگر انگلیسی که سه جایزه اسکار در کارنامه اش دارد، مگی اسمیت از بازیگران مجموعه تلویزیونی «دانتون ابی» که در نقش مادربزرگ سریال ایفای نقش کرده و دمین لوییس بازیگر انگلیسی مجموعه آمریکایی «هوملند» و مجموعه انگلیسی «خانواده فورسایت» نیز امسال القابي اهدا شد.