به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد مرادیان در این خصوص گفت : در سال گذشته با شروع طرح امداد نوروزی تا پایان روز ١٤ فروردین سال جاری به ١٧٥ مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن توسط اورژانس ١١٥ فارس امدادرسانی شد که ١١١ مورد پس از اقدامات درمانی به صورت سرپایی در محل درمان شدند و ٦١ مورد نیز به بیمارستان منتقل شدند.

وی همچنین گفت: متاسفانه ٣ تن نیز به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی جان خود را از دست دادند.

سرپرست اورژانس فارس در ادامه به بی توجهی و نادیده گرفتن نکات ایمنی در سفر و محل اسکان توسط مسافران اشاره کرد و گفت: با وجود رشد استفاده از شبکه های اجتماعی و بالا رفتن سطح اطلاعات مردم ، پیش بینی کاهش موارد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن می شود ولی در واقعیت اینگونه نیست به طوری که از ابتدای اسفند امسال تا کنون هفت تن بخاطر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست داده اند.

دکتر مرادیان بر رعایت نکات و اصول ایمنی در سفر چه در مسیر و حین رانندگی و چه در زمان اسکان و استراحت تاکید کرد.