مرکز جامع خون در استان ایلام احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اکبری دهبالایی روز دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: این مرکز با حمایت خیرین تهران ظرف ۱۸ ماه احداث و با ایجاد این مرکز خدمات دهی به اهداکنندگان و بیماران متنوع تر خواهد شد.

وی تاکید کرد: اهداکنندگان در این مرکز در اهدای خون کامل در صورت تمایل مجاز به اهدای هر کدام از این فرآورده های خونی به طور مجزا هستند در حالیکه اکنون از اهداکنندگان فقط خون کامل گرفته می شود.

وی ادامه داد: اداره کل انتقال خون ایلام نیاز خونی تمام مراکز درمانی استان را تامین می کند و راه اندازی مراکز انتقال خون در سایر شهرستان ها نیازمند شاخص های مختلفی از جمله جمعیت است که شهرستان های ایلام فاقد این شاخص ها هستند.

مدیر پایگاه انتقال خون ایلام اضافه کرد: اهداکنندگان مستمر زن در استان کاهش یافته اند ولی همچنان ایلام از استان های پیشتاز در زمینه تامین و تهیه نیازهای خونی است.

اکبری دهبالایی گفت: امسال ۱۸ هزار و ۲۱۴ مورد برای اهدای خون به اداره کل انتقال خون مراجعه کردند که ۱۳ هزار و ۲۸ مورد برای اهدای خون تایید شدند که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.