اعزام ۲۶۵۲ نفر از ائمه جماعات به کانون های جمعیتی در سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اذن الله خدایی بعداز ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران از اعزام ۲۶۵۲ ائمه جماعات به کانون های جمعیتی توسط تبلیغات اسلامی جنوب شرق تهران در سال ۹۶ خبر داد.

خدایی افزود: این اعزام ها برای اقامه نماز جماعت، بیان احکام و پاسخگویی به سؤالات و شبهات اعتقادی انجام شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: ۲۶۵۲ نفر از مبلّغین به مساجد، ادارات، نهادهای دولتی و کارخانه ها با هدف اقامه نماز جماعت اعزام شدند که از این تعداد، ۱۹۹۳مبلغ و ۶۵۹ مبلغه بودند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی جنوب شرق تهران با اشاره به اینکه ارتباط روحانیون با مردم نباید قطع شود و مردم باید در کنار مبلغان به عبادت پرداخته و در مساجد جمع شوند گفت: با توجه به نقش برجسته ائمه جمعه در جامعه و لزوم حمایت از آنها باید بگوییم که ائمه جمعه در تقویت و رشد فکری و معنوی جامعه نقش ویژه‌ای دارند و نظام و دولت به ویژه وزارت کشور خود را ملزم به تقویت این جایگاه می‌داند.

خدایی در پایان گفت: وجود ائمه جماعات در کانون های جماعات راه موثری جهت شکل دادن به مسیر فعلی و آینده جوانان می باشد و جوانان با الگوبرداری صحیح از چگونگی روش و راه درست می توانند نقش خود را به درستی در اجتماع ایفا کنند.