طرح تحول سلامت با مدیریت بهتر و خطاهای کمتر ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام رادیویی دکتر سیدحسن هاشمی آمده است: آغاز سال نو و فرا رسیدن عید باستانی نوروز را خدمت هموطنان عزیزم در هر کجا که هستند، تبریک عرض می کنم و امیدوارم در فصل سبز شکوفایی، سرزندگی، رشد و بالندگی به یاری خداوند، سال ۱۳۹۷ را با تندرستی آغاز کنند و در سایه کار و تلاش در عرصه‎های مختلف، این سال را با موفقیت به پایان برسانند.

به همه عزیزانی که در روزها و شب های آغازین سال، از راحتی و آسایش خود برای سلامت و آرامش هموطنان می‎گذرند تا تعطیلات خوبی را با کمترین حوادث و همراه با نشاط به پایان برسانند، خدا قوت می گویم و از همکاران عزیزم در حوزه بهداشت و درمان، اورژانس‎ها و تیم های بازرسی که شبانه روز در خدمت مردم بوده و خواهند بود، صمیمانه تشکر می‎کنم.

به یاری پروردگار مهربان، در سال جدید هم مانند سال‌های گذشته، من و همکارانم، دانش، تجربه و تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا طرح تحول سلامت را با مدیریت بهتر و خطاهای کمتر ادامه دهیم و این مهم، در صدر برنامه‎های ما قرار خواهد داشت؛ البته ادامه این مسیر، همکاری همه مردم، جامعه پزشکی و پرستاری و همراهی شرکای طرح را طلب می کند تا بتوانیم با حداکثر صرفه جویی، طرح تحول سلامت را با قوت، همچنان که در دولت یازدهم آغاز شد، ادامه دهیم؛ میزان رضایت هموطنان مان از بزرگترین برنامه اجتماعی دولت را حفظ کنیم و در سطح بین المللی، جمهوری اسلامی ایران بتواند به جایگاه شایسته خود در عرصه سلامت دست یابد.

همچنین از امروز وارد چهلمین سال استقرار جمهوری اسلامی ایران می شویم؛ نظامی که بهای بقای آن، تقدیم جان بهترین فرزندان این مرز و بوم بوده پس بر همه ما لازم است یاد شهدا، جانبازان عزیز، ایثارگران و خانواده های ارجمند آنان را برای همیشه در عمل گرامی بداریم و این کار با اجرای کامل خون بهای آنها که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ کم و کاستی و تفسیر و تحلیل شخصی است، محقق خواهد شد.

آرمانهای انقلاب اسلامی را نیز فراموش نکنیم و در هر جایگاه اجتماعی که هستیم، به وظیفه خود آنگونه که شایسته این انقلاب مردمی و ملت شریف است، عمل کنیم. اگر ما امروز در منطقه ای پر آشوب، احساس امنیت می کنیم، حاصل از خودگذشتگی و تلاش شبانه روزی ادامه دهندگان راه شهدا است؛ نباید اجازه دهیم هیچ مشکل، تنش و اختلافی، به ریشه های درخت تنومندی که با خون عزیزان ما آبیاری شده، آسیب وارد کند و هرقدر مسئولیت ما بیشتر باشد، سنگینی بار این امانت بیشتر است.

تاکید امام عزیزمان را هم به‎خاطر داشته باشیم که «یاس و ناامیدی از جنود ابلیس است»؛ همه ما وظیفه داریم به مردم خدمت کنیم و همچون بهار، عطر نشاط و شادمانی را در سراسر این کشور بزرگ بپراکنیم.

در پایان، باز هم برای همه ایرانیان، در سراسر جهان، سلامت، سربلندی و سعادتمندی آرزو می کنم و امیدوارم تعطیلات نوروز، روزهایی سرشار از شادی برای یکایک همکاران و هموطنان عزیزم باشد.