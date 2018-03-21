به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از مناطق زلزله زده بخش کوهساران راور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال ۹۶ شاهد وقوع زمین لرزه هایی در منطقه هجدک راور و همچنین کوهبنان بودیم.

وی با اشاره به اینکه زمین لرزه های گفته شده خساراتی بر جای گذاشت، افزود: همانطور که رئیس جمهور در سفر به استان کرمان اعلام کرد؛ پیش بینی می شود تا پایان تیرماه امسال شاهد تکمیل و اتمام بازسازی واحدهای مسکونی باشیم.

جهانگیری گفت: امروز اولین واحد مسکونی بازسازی شده در روستای گورک بخش کوهساران به صاحبش تحویل داده شد.

فرماندار راور هم در این بازدید با اشاره به مشکلات مردم در مناطق زلزله زده عنوان کرد: ۵۰ درصد منازل مسکونی بخش کوهساران تحت تاثیر زلزله های سال گذشته قرار گرفتند.

مالک اژدری گفت: ۵۰ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند.