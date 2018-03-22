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۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

«حشد شعبی» حمله داعش به شمال بغداد را ناکام گذاشت

«حشد شعبی» حمله داعش به شمال بغداد را ناکام گذاشت

نیروهای «حشد شعبی» تلاش تروریست های داعش برای یورش به «الطارمیه» واقع در شمال بغداد پایتخت عراق را ناکام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نیروهای حشد شعبی تلاش تروریست های داعش برای یورش به شمال بغداد را ناکام گذاشتند.

بر اساس این گزارش، تروریست ها قصد داشتند به منطقه الطارمیه در شمال بغداد ورود پیدا کنند که حشد شعبی مانع آنها شد.

گفتنی است، در شهر بغداد طی چند ماه گذشته ثبات نسبی برقرار شده و میزان حملات انتحاری و انفجارهای تروریستی در آنجا کاهش یافته است. به همین دلیل بقایای داعش به دنبال آن هستند تا فضای کنونی را شکسته و بار دیگر بغداد را به مکانی صرفا ناامن برای غیرنظامیان تبدیل کنند.
 

کد مطلب 4256728

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