با «بله» زندانی آزاد کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه روشهای نوین جذب مشارکتهای مردمی و فراهمکردن بستری آسان و در دسترس برای کمک مردم نیکاندیش ایران به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، «بازوی رسمی ستاد دیه کشور» در پیامرسان «بله» راهاندازی شد.
این بازو با هدف تسهیل مشارکت خیرخواهانه آحاد مختلف اجتماعی ایران، افزایش جذب کمکهای مردمی و گسترش فرهنگ نیکوکاری ایجاد شده است تا زمینه همراهی هرچه بیشتر نیکوکاران در مسیر انساندوستانه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و بازگشت این افراد نیازمند به آغوش گرم خانواده فراهم شود.
بدینوسیله از هموطنان ایرانی در داخل و خارج از کشور دعوت میشود با عنایت به جمعیت بیست هزار نفری زندانیان بدهکار مالی همیار ستاد مردمی دیه در امر آزادی مددجویان جرایم غیرعمد باشید.
بدون شک هر مشارکت، قدمی در مسیر سبز آزادی است و هر کمکی ولو ناچیز، میتواند سهم بسزایی در بازگشت یک انسان غیربزهکار به آغوش جامعه داشته باشد.
آزادی این جمعیت از زندانیان تحت حمایت ستاد دیه که نهصد نفر از آنها را بانوان شامل میشوند بنا به نیت، نذر و بضاعت خود از طریق بازوی بله به آدرس https://ble.ir/iproirbot ممکن کنیم.
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