خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: ۲۰۰ شب است که میدان آزادی سنندج میزبان حضور کودکان، جوانان، نوجوانان و خانوادههاست؛ اجتماعی که در گذر ماهها با برنامههایی از «میدان یار» و سرود دانشآموزی تا رجزخوانی و دفنوازی، جلوهای فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده است.
برپایی غرفههای مردم و مراسم عقد و ازدواج جوانان، میدان آزادی را از یک محل گردهمایی فراتر برده و به صحنهای برای حضور و مشارکت مردم تبدیل کرد.
در میان حاضران، افرادی هستند که تقریباً از اجتماعات در میدان حضور داشتهاند و هر کدام از زاویهای متفاوت درباره انگیزه حضور خود و تصویری که از این تجمعات دارند، سخن میگویند.
میدان را خالی نمیکنیم
مرتضی شرفبیانی ۳۵ ساله از حاضران در تجمعات شبانه سنندج، با اشاره به حضور خود در این برنامهها، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۰۰ شب در این اجتماع حضور داشتهام و در طول این مدت در بخشهای مختلف از جمله اجرای برنامه و قرائت قرآن همکاری کردهام.
وی در مورد انگیزه حضور خود در این اجتماع گفت: وقتی کشور با تهدید دشمن مواجه است ما نباید میدان را خالی کنیم و حضور ما میتواند نشاندهنده اراده و ایستادگی جامعه باشد.
شرفبیانی با تاکید بر اینکه به فرموده قرآن جبهه حق پیروز است، خاطرنشان کرد: تأکید و حمایت رهبر معظم انقلاب از حضور مردم نیز برای ما تأییدی بر اهمیت این حرکت مردمی است و تا زمانی که دشمنی و تهدید ادامه دارد، این میدان را ترک نمیکنیم.
دانشجویان باید در تحولات سیاسی نقشآفرین باشند
زهرا جعفری، دانشجوی دانشگاه کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور خود در بخش قابل توجهی از شبهای این اجتماع اظهار کرد: انگیزه اصلی من از حضور، توجه به نقش جوانان و دانشجویان در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور است.
وی افزود: دانشجو نمیتواند نسبت به اتفاقاتی که در کشور رخ میدهد بیتفاوت باشد باید نسل جوان مسائل سیاسی را بشناسد و بتواند در شرایط مختلف میان مسائل و جریانهای مختلف تمایز قائل شود.
جعفری ادامه داد: استمرار حضور مردم در این اجتماعات میتواند نشانهای از وحدت و ایستادگی آنان باشد و معتقدم نتیجه نهایی تحولات و موفقیت کشور تا حد زیادی به میزان حضور و همراهی مردم وابسته است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه جامعه به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: مردم و به ویژه جوانان باید پیام اصلی سخنان و رهنمودهای رهبری را بهدرستی درک کنند و نسبت به مسائل روز جامعه با دقت بیشتری رفتار کنند.
حضور تا تحقق اهداف ادامه دارد
فرهاد طلایی دیگر شهروند سنندجی با اشاره به حضور مستمر خود در این برنامهها اظهار کرد: تلاش کردهام تقریباً هیچ شبی را از دست ندهم و در این اجتماع حضور داشته باشم.
وی افزود: انگیزه من از حضور در این میدان، دفاع از آرمانهای مقاومت و پیگیری مطالبه خونخواهی شهدای مقاومت است.
طلایی ادامه داد: معتقدم در شرایطی که منطقه و جهان اسلام با تحولات مختلفی مواجه است، مردم باید حضور خود را حفظ کنند و نسبت به مسائل پیرامون خود بیتفاوت نباشند.
وی خاطرنشان کرد: این حضور را تا زمانی که اهداف مورد نظر محقق شود و مطالبه خونخواهی شهدای مقاومت به نتیجه برسد، ادامه خواهیم داد.
مردم ایران تا پیروزی پای کار بمانند
طاهره نورمحمدی بانوی میانسال کردستانی، با اشاره به حضور بیش از ۱۰۰ شب خود در میدان آزادی سنندج، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انگیزه من از حضور در این اجتماعات، حمایت از نظام و انقلاب و دفاع از کشور و سرزمینمان است.
وی گفت: اعتقاد دارم این جنگ در نهایت با پیروزی ایران به پایان خواهد رسید و مردم باید تا رسیدن به این هدف، حضور و همراهی خود را حفظ کنند.
این شهروند کردستانی خاطرنشان کرد: دفاع از کشور و تمامیت ارضی وظیفهای عمومی است و مردم ایران باید با وجود همه سختیها پای کار بمانند تا در نهایت شاهد سربلندی و پیروزی کشور باشیم.
محمدحسن نوجوان ۱۱ ساله کردستانی که به همراه خانواده در این اجتماع حضور یافته بود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای خونخواهی رهبر شهید و اعلام حمایت از این مطالبه در تجمع حاضر شدهام .
میدان آزادی سنندج در طول این ماهها تنها محل برگزاری یک اجتماع شبانه نبوده حضور خانوادهها تصویری متفاوت از این میدان ساخته که استمرار آن، این میدان را به یکی از نقاط شاخص اجتماعات شبانه شهر تبدیل کرده است.
خبرنگار: ستایش محمدی
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