قادری: توسعه صنعتی کردستان باید به ایجاد اشتغال برای جوانان منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری شامگاه سه شنبه در نشست پنجمین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک استان کردستان که با بررسی ۴۲ طرح در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی برگزار شد، بر ضرورت تسریع در روند بررسی درخواست‌های مردم و سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

وی اظهار کرد: برگزاری منظم و ماهانه جلسات کمیسیون می‌تواند از طولانی شدن فرآیند بررسی درخواست‌ها جلوگیری کند و موجب شود طرح‌های ارائه‌شده در فاصله زمانی کوتاه‌تری تعیین تکلیف شوند.

قادری افزود: از میان طرح‌های مطرح‌شده در این جلسه، سه طرح برای بررسی بیشتر از دستور کار خارج شد و مقرر است کارشناسان دستگاه‌های مرتبط با حضور در محل، ابعاد فنی و اجرایی این طرح‌ها را ارزیابی و نتیجه بررسی‌ها را ارائه کنند.

توسعه تولید و اشتغال در اولویت مدیریت استان

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با اشاره به ضرورت توجه جدی به ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان و افزایش سطح تولید باید در مسیر برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: تجربه شهرستان بانه در توسعه واحدهای صنعتی و فعالیت‌های مرتبط با مونتاژ نشان می‌دهد که استفاده هدفمند از ظرفیت‌های هر منطقه می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شود.

قادری بیان کرد: بانه در حوزه صنعت مونتاژ به جایگاه قابل توجهی دست یافته است و می‌توان با بررسی عوامل موفقیت این شهرستان، زمینه استفاده از این تجربه در سایر شهرستان‌های کردستان را متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه فراهم کرد.

فاصله گرفتن از روزمرگی در مسیر توسعه

وی بر ضرورت شناسایی موانع و ظرفیت‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار، باید نقاط قوت و ضعف بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس ظرفیت‌های واقعی هر شهرستان انجام شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان افزود: مدیریت توسعه استان نیازمند نگاه مسئله‌محور و پرهیز از روزمرگی است و باید با شناسایی ظرفیت‌های موجود، مسیر مناسبی برای تقویت تولید و اشتغال ترسیم شود.

قادری همچنین خواستار بررسی میزان تحقق تصمیمات گذشته کمیسیون تبصره یک ماده یک شد و اظهار کرد: لازم است مصوبات دو سال گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود چه تعداد از طرح‌های تأییدشده وارد مرحله اجرا شده‌اند و چه میزان از مصوبات به نتیجه عملیاتی رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی روند اجرای مصوبات می‌تواند ضمن مشخص کردن میزان تحقق تصمیمات، نقاط ضعف موجود در مسیر اجرای طرح‌ها را نیز آشکار کند و زمینه اصلاح فرآیندها و تسریع در اجرای طرح‌های مصوب را فراهم آورد.