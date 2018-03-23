به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در گفتگوی زنده تلفنی با شبکه رادیویی بهاران، ضمن تبریک سال نو، از همه کسانی که از ارتش، سپاه، جهاد سازندگی و نیروی انتظامی به عنوان راوی در مناطق عملیاتی جنوب کشور حضور دارند و همچنین مسئولین کاروان های راهیان نور تشکر کرد.

فرمانده کل ارتش شور و اشتیاق مردم و جوانانی را که به این مناطق سفر کرده اند، موجب روحیه خود برای ادامه مسئولیت در ارتش جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی در خصوص تاثیر کاروان های راهیان نور در نشر ارزش های دفاع مقدس بیان کرد: وقتی مردم حماسه های دفاع و از خودگذشتگی را از راویان می شنوند و صحنه ها را از نزدیک می بینند، موجب افزایش روحیه مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم، استکبار و متجاوزین می شود و اگر دوباره کشوری با معادلات غلط خواست به ایران اسلامی تعدی کند، این مردم هستند که دشمن را از این تصمیم پشیمان می کنند.

امیر موسوی در پایان از همه زائرین منطقه خوزستان خواست تا با دقت بیشتری به این خاک و خاکریز ها و عطر شهیدان نظر کنند چرا که قطعا اثرات سازنده ی زیادی خواهد داشت.

همچنین سرلشکر موسوی ضمن حضور در یادمان های شلمچه، علقمه و رمضان و نیز منطقه عملیاتی آب تیمور با مسئولین و زائرین این مناطق دیدار کرد.