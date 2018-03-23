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۴ فروردین ۱۳۹۷، ۰:۵۶

شروع اصفهانی ها برای حضور در ادامه رقابت های لیگ برتر

شروع اصفهانی ها برای حضور در ادامه رقابت های لیگ برتر

دو تیم اصفهانی دور جدید تمرینات خود برای حضور در ادامه رقابت های لیگ برتر را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان در سال ۹۷ از سر گرفته شد.

منصور ابراهیم زاده سرمربی زردپوشان اصفهانی پس از دیدار تدارکاتی تیمش مقابل سایپا به بازیکنان خود استراحت داد تا نوروز را کنار خانواده بگذرانند. تمرینات این تیم عصر روز جمعه زیر نظر مستقیم منصور ابراهیم زاده در زمین باغ فردوس اصفهان برگزار شد.

همچنین ذوب آهن اصفهان که با شکست ۳ بر صفر مقابل الوحده امارات در لیگ قهرمانان آسیا سال ۹۶ را به پایان رساند و به تعطیلات رفته بود از امروز تمرینات سال ۹۷ را آغاز کند.

اولین تمرین این تیم در سال ۹۷، ساعت ۱۷ امروز در  ورزشگاه ملت اصفهان آغاز شد.

شاگردان قلعه نویی در حال حاضر با ۴۲ امتیاز از ۲۵ مسابقه در رده دوم جدول لیگ برتر قرار دارند و سپاهان اصفهان نیز با ۲۷ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد.

کد مطلب 4257414

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