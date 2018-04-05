احمد رادمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه جمعیت وحوش پارک ملی توران شاهرود در سال گذشته به نسبت سال ۹۵تغییر چندانی نداشته است، ابراز داشت: با نگاهی به آمارها در مقایسه با ۱۰ سال اخیر به دلیل وقوع خشکسالی در منطقه با کاهش قابل توجه زاد و ولد وحوش مواجه هستیم و طی این مدت تنها توانستیم جمعیت موجود را حفظ کنیم.

وی بابیان اینکه جمعیت گورخر آسیایی طی پایش تابستان ۹۶ به نسبت ده سال پیش دو برابر شده است، افزود: بزرگ‌ترین مشکل پارک ملی توران تامین آب در منطقه است که با کمک خیران این مشکل تا حد مطلوبی برطرف و با خرید ۱۰ تن علوفه از سوی اداره کل محیط‌زیست استان سمنان و ۱۰ تن علوفه از سوی خیران، بخشی از اثرات منفی خشکسالی و کمبود علوفه در منطقه جبران شد.

خرید سه سامانه عرفی در پارک ملی توران

رئیس پارک ملی توران شاهرود با تاکید بر اینکه مشارکت و حفاظت مردم بومی منطقه کاملا مشهود است، ابراز داشت: با توجه به نقش و اهمیت حیات وحش در اقتصاد، مردم منطقه در سنوات اخیر همکاری‌های خوبی را با ماموران اجرایی پارک از جمله تهیه علوفه در قالب نذر طبیعت برای وحش داشتند، لذا معتقدیم مردم هنگامی که وحوش را از پشت پنجره منازل خود بتوانند به راحتی مشاهده کنند به حفاظت از طبیعت ترغیب می‌شوند.

رادمان با بیان اینکه در راستای حفاظت از حیات وحش به دنبال خالی کردن پارک ملی توران شاهرود از سامانه های عرفی هستیم، تصریح کرد: از تعداد هشت سامانه عرفی هسته مرکزی این پارک سه سامانه خریداری و خرید چهارمین سامانه نیز در دست اقدام است که مابقی سامانه‌های عرفی ضمن رعایت کامل حقوق دامداران دارای پروانه با همکاری اداره کل محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان و نماینده کمپین یوز خریداری خواهد شد.

وی بابیان اینکه ۲۶ اسفندماه سال گذشته سه قلاده یوز در پارک ملی توران مشاهده شد، افزود: طی سال گذشته ۱۵ مرحله مشاهده یوزپلنگ به صورت مستقیم و توسط دوربین تله‌ای ثبت شد و همچنین محیط بان‌ها بالغ بر ۱۵بار موفق به مشاهده پلنگ به صورت مستقیم و توسط دوربین‌های تله‌ای در منطقه شدند که آخرین مرحله تصویر پلنگ در این منطقه ۲۰ اسفند و در شرایطی که خود را به طور ماهرانه‌ای استتار کرده بود به ثبت رسید.

وقوع ۸ مورد دستگیری شکارچیان غیرمجاز

رئیس پارک ملی توران شاهرود بابیان اینکه طی سال گذشته ۹ مورد دستگیری متخلفان گزارش‌شده است، ابراز داشت: یک مورد در حوزه ساخت‌وساز و هشت مورد مابقی را شکار غیر مجاز شامل می‌شود که پرونده آن‌ها رسیدگی و در محاکم قضایی محکوم شدند.

رادمان با بیان اینکه پروژه فنس کشی محور مواصلاتی تهران-مشهد در منطقه عبور یوزپلنگ آسیایی در دست اقدام قرار دارد، تصریح کرد: با همکاری پروژه یوز، اداره کل راه و ترابری و محیط‌زیست استان به فاصله ۴۰ کیلومتر از میاندشت تا عباس‌آباد چندین تابلو و چراغ چشمک‌زن نصب‌شده است و از همه مسافران و زائران حرم علی بن موسی الرضا(ع) تقاضا داریم در این محدوده با سرعت مطمئن تردد کنند.

وی درباره جاده بردسکن نیز افزود: به علت حساسیت منطقه پارک ملی توران شاهرود قرار نیست جاده جدیدی در این منطقه احداث شود چراکه به دلیل وجود گونه های مختلف جانوری، محیط‌زیست به شدت مخالف عریض شدن جاده است و تنها در این نقطه اقدامات به سازی انجام‌شده است.