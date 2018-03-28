۳ پل شهرستان گتوند کلنگ زنی شد

غلام عباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه احداث دو دستگاه پل چهار دهانه هشت متری و پنج دهانه هشت متری محور کیارس شهرستان گتوند روز گذشته کلنگ زنی شد.

وی افزود: محل تأمین اعتبار این پروژه ۵۰ درصد از اعتبارات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (بنیاد برکت) و ۵۰ درصد نیز از اعتبارات داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با اشاره به اینکه پل چهار دهانه هشت متری ۳۶ متر طول و هفت متر عرض دارد، تصریح کرد: پل پنج دهانه هشت متری نیز ۴۳ متر طول و هفت متر عرض دارد.

بهرامی نیا بیان کرد: روز گذشته همچنین پل دو دهانه هشت متری محور آبید شهرستان گتوند با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیون ریال کلنگ زنی شد. این پل نیز ۱۸ متر طول و هفت متر عرض دارد.

وی در خصوص تأمین اعتبار این پروژه نیز عنوان کرد: اعتبار این پروژه ۵۰ درصد از اعتبارات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (بنیاد برکت) و ۵۰ درصد نیز از اعتبارات داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تأمین می شود.