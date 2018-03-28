فیلمساز ایرانی داور یک جشنواره خارجی شد/ حضور در «نیون» سوییس

به گزارش خبرگزاری مهر، «اینترفیلم» که در اکثر جشنواره های الف دنیا یک تیم داوری مستقل دارد امسال از مجید موثقی فیلمساز ایرانی ساکن سوییس برای قضاوت آثار جشنواره فیلم نیون دعوت به عمل آورده است.

مجید موثقی تاکنون داوری و ورکشاپ های گوناگونی در شهرهای مختلف ایران، مسکو، باتومی، مزار شریف، تورنتو و داکا برگزار کرده است.

جایزه پنج هزار فرانکی «اینتر فیلم» به فیلمی معناگرایانه تعلق می گیرد که قادراست به اعماق وجود انسان نفوذ کند.

فستیوال فیلم «Vision de Réel» از تاریخ ۱۳ تا ۲۱ ماه آوریل در شهر نیون سوییس برگزار می شود و موثقی به همراه داورانی از هلند، آلمان و سوییس به تماشای ۱۷ فیلم «بخش رقابت بین الملل» می نشیند که آثار فیلمسازان مشهوری چون کریستین فِرای سازنده فیلم «عکاس جنگ» و کاندید اسکار و آدینا پینتیلی برنده خرس طلایی برلیناله امسال در این بخش دیده می شود.

فستیوال فیلم نیون نزدیک به پنجاه سال پیش توسط موریس دِ هادلن تاسیس شد. او مدیر جشنواره های فیلم «ونیز»، «برلین» و «لوکارنو» نیز بوده است. در حال حاضر مدیریت هنری فستیوال بر عهده اِمیلی بوژِس است که این رویداد یکی از مهم ترین و مشهور ترین فستیوال های فیلم مستند در جهان سینما به شمار می آید.