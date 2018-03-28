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۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۱۲

ریاست جمهوری افغانستان خبر داد؛

نشست سه جانبه آمریکا، روسیه و افغانستان

نشست سه جانبه آمریکا، روسیه و افغانستان

ریاست جمهوری افغانستان از توافق برای برگزاری نشست سه جانبه آمریکا، روسیه و افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «سرگئی لاوروف » وزیر خارجه روسیه در دیدار با «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد برگزاری نشست سه جانبه مقامات افغان، آمریکایی و روسی را مطرح کرد و اشرف غنی نیز از این پیشنهاد استقبال کرد.

رئیس جمهوری افغانستان گفت: مقدمات برگزاری این نشست سه جانبه از طریق مجاری مربوط پیگیری خواهد شد. افغانستان گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه را در اولویت قرار داده  است.

هنوز زمان و مکان برگزاری این نشست سه جانبه و نیز سطح مشارکت نمایندگان افغانستان، روسیه و آمریکا مشخص نشده است.

لاوروف نیز  در این دیدار از روند صلح افغانستان با مدیریت کابل حمایت کرد و گفت: هدف روسیه، برقراری ثبات در منطقه و رشد همکاریهای اقتصادی منطقه ای است.

کد مطلب 4259627

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