به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، وزارت خارجه مولداوی نیز به تقلید از دیگر کشورهای اروپایی از تصمیم برای اخراج سه دیپلمات روس به بهانه مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس دوجانبه سابق خبر داد.

این درحالی است که روسیه این اقدام مولداوی را ناعادلانه و تبعیت کورکورانه از سایر کشورهای اروپایی توصیف کرد.

قرار است دیپلمات‌های اخراجی ظرف یک هفته مولداوی را ترک کنند.

گفتنی است در واکنش به مسمومیت سکریپال، انگلیس ۲۳ دیپلمات روس را اخراج کرده است. علاوه بر این، دو دیپلمات روس از ایتالیا، دو دیپلمات روس از دانمارک، سه دیپلمات روس از لیتوانی، یک دیپلمات از لتونی، سه دیپلمات روس از جمهوری چک، ۱۳ دیپلمات روس از اوکراین، چهار دیپلمات روس از لهستان، چهار دیپلمات روس از فرانسه، چهار دیپلمات روس از آلمان و دو دیپلمات روس نیز از هلند اخراج می شوند.

همچنین استونی نیز تصمیم به اخراج وابسته نظامی روسیه در این کشور گرفته است و آمریکا هم از تصمیم برای اخراج ۶۰ دیپلمات روس و تعطیلی کنسولگری روسیه در سیاتل خبر می‌دهد. ازاین‌میان، ۱۲ نفر از این دیپلمات‌ها در سازمان ملل مشغول به فعالیت هستند.

این درحالی است که ایرلند، استرالیا و کانادا نیز به موج اخراج دیپلمات‌های روس پیوسته‌اند.

اوایل ماه مارس سال جاری، سکریپال مامور اطلاعاتی سابق روسیه و «یولیا» دخترش، بیهوش در یک مکان عمومی در شهر «سالزبری» انگلیس پیدا شدند. مقامات بریتانیایی بعدا اعلام کردند که تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که این دو نفر توسط یک ماده شیمیایی مورد استفاده در تسلیحات شیمیایی که منحصرا در اختیار دولت روسیه قرار دارد، مسموم شده‌اند.