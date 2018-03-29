دعوت از ۲۶ تکواندوکار به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با حضور ۱۴۰ تکواندوکار به مدت دو روز در خانه تکواندو برگزار شد. رقابتهایی که با نظارت مستقیم فریبرز عسگری سرمربی و علی محمد بسحاق مربی میدان مبارزه بهترین های ایران بود.

رقابتهایی جذاب و دیدنی که مشخصه بارز آن حضور جوانان کم ادعا و با آتیه ای بود که بدون توجه به نام و عنوان رقیب مبارزه کردند. در این مسابقات از تیمی که سال ۲۰۱۷ عازم رقابتهای جهانی شد، غیر از پوریا عرفانیان و سعید رجبی که با برتری مقابل همه رقبا به اردوی تیم ملی راه یافتند و مسعود حجی زواره که از تیم ملی خداحافظی کرده، سایر نفرات با واژه شکست آن هم برابر همین جوانان آشنا شدند.

اما در پایان این مسابقات ۲۶ تکواندوکار برگزیده جواز حضور در اردوی تیم ملی را بدست آوردند.بر همین اساس ابراهیم صفری (تهران)، آرش صلاحی نژاد (مازندران)، محمد حسین پلنگ افکن، جواد امیری سرخی(مازندران)، امیر حسین محمد خانلو(قزوین)، مهدی یوسفی (آذربایجان شرقی)، امیر محمد بخشی و میرهاشم حسینی(آذربایجان شرقی)، امیرحسین ساسان (تهران)، مهدی جلالی (قزوین)، عرفان ناظمی(آذربایجان شرقی)، مهدی خدابخشی(البرز)، پوریا عرفانیان (تهران)، محمد رضا خانی(اصفهان)، سعید رجبی و مرتضی شیری(آذربایجان شرقی) با کسب عناوین اول و دوم اوزان هشتگانه به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند.

همچنینمحمد رضا هادیان، سروش احمدی، محمد سالار وحیدی، احمد محمدی و سجاد مردانی که با کسب مدال در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی ۲۰۱۷ ازبکستان جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کردند به همراه آرمین هادی پور، محمد کاظمی، فرزان عاشورزاده، ابوالفضل یعقوبی وعرفان حیدری به اردوی تیم ملی دعوت شدند.



با اعلام فریبرز عسکری سرمربی تیم ملی تکواندو کشورمان منتخبین می‌بایست با به همراه داشتن لوازم کامل و توبوک، خود را جمعه شب (۱۰ فروردین‌ماه) در محل برگزاری اردو (آکادمی ملی المپیک) به سرپرست تیم معرفی کنند؛ و شروع اردو نیز ازساعت ۹ صبح روز شنبه (۱۱ فروردین‌ماه) می‌باشد.