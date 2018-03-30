به گزارش خبرنگار مهر، ربیع عطایا بازیکن لبنانی تیم فوتبال ذوب آهن در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد که قراردادش با این باشگاه ایرانی در تابستان پیش رو به اتمام می رسد ولی امکان دارد در ایران به فوتبالش ادامه بدهد.

چند باشگاه اماراتی هم به ربیع عطایا پیشنهاد داده اند. عطایا با تایید این خبر گفت که در حال بررسی بعضی از پیشنهاداتش است و بهتر است فعلا چیزی در اینباره نگوید.

عطایا درباره بازی در لیگ ایران هم گفت: از بازی در ایران استفاده زیادی کردم. مقابل تمی های مختلف به میدان رفتم و اینها به مهارت های من اضافه کرد.