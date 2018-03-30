اصفهانیان: هم گل اول سایپا آفساید بود و هم پنالتی پرسپولیس نادرست

فریدون اصفهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قضاوت بازی تیم های فوتبال پرسپولیس و سایپا و اعتراض برانکو ایوانکوویچ به داوری این مسابقه، گفت: من با ناظر مسابقه صحبت کردم. ناظر هم معتقد بود که گل اول سایپا به پرسپولیس در شرایط آفساید به ثمر رسیده است.

رئیس کمیته داوران ادامه داد: ناظر بازی گفت که در صحنه پنالتی پرسپولیس هم چیز خاصی دیده نشد. ما فیلم بازی را هم بازبینی کردیم. در صحنه هایی که ما دیدیدیم، چیز خاصی مبنی بر پنالتی دیده نمی شود مگر اینکه دوربینی از پشت دروازه چیز جدیدتری نشان بدهد. در واقع هم گل اول سایپا آفساید بود و هم پنالتی پرسپولیس نادرست.

اصفهانیان تاکید کرد: در کل می شود گفت که تیم داوری ما قضاوت قابل قبولی نداشت. هرچند این تیم داوری، افراد باتجربه ای بودند ولی باتوجه به حساسیت های لیگ، ما هم باید بیشتر دقت کنیم. تیم ها هم دارند زحمت می کشند و داوران باید تمرکزشان را بالاتر ببرند.

وی در خصوص اینکه برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری گفته بود داوران کل فصل علیه پرسپولیس وحشتناک قضاوت کرده اند، تصریح کرد: دیدگاه برانکو محترم است ولی داوران ما سالم هستند و مشکلی ندارند. شما بازی های استقلال را هم دیده اید. یکبار دو پنالتی اشتباه علیه استقلال گرفته شد و بار دیگر این اشتباه به نفع استقلال افتاد. این اتفاقات در فوتبال و در داوری می افتد و چیزی عامدانه نیست.

رئیس کمیته داوران درباره اینکه برانکو معتقد است نمی خواهند این اختلاف امتیاز بین پرسپولیس و سایر تیم ها وجود داشته باشد، گفت: من در جریان این صحبتها نیستم ولی کمیته داوران و فدراسیون فوتبال، قصدی ندارند. همه تیم ها تلاش می کنند سهمیه آسیایی بگیرند. ما هم باید حواسمان را جمع کنیم.

اصفهانیان در پایان با اشاره به انتخاب علیرضا فغانی در لیست نهایی داوران جام جهانی هم تصریح کرد: به آقای فغانی، سخندان و منصوری و جامعه داوری تبریک می گویم. ان شاءالله که تیم داوری ما در جام جهانی روسیه قضاوت های خوبی داشته باشد و بتواند مراحل بالاتر و نهایی این تورنمنت را هم قضاوت کنند.