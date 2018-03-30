  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

یک زن یمنی در حمله جنگنده های سعودی به صعده جان باخت

یک زن یمنی در حمله جنگنده های سعودی به صعده جان باخت

یک منبع محلی یمنی اعلام کرد که جنگنده های سعودی یک ساختمان مسکونی در استان صعده را بمباران کرده که منجر به کشته شدن یک زن یمنی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع محلی یمنی به خبرگزاری اسپوتنیک گفته است که در پی حمله امروز جنگنده های عربستان به استان مرزی «صعده» یک زن یمنی جان خود را از دست داده است.

بر اساس این خبر جنگنده های عربستان بامداد امروز جمعه یک ساختمان مسکونی در منطقه «المقاش» در حومه شهر صعده را مورد هدف قرار داده است که منجر به کشته شدن یک زن یمنی و وارد شدن خسارت های جدی به ساختمان شده است.

این در حالی است که پیشتر نیز در پی حمله جنگنده های سعودی به یک خودروی غیرنظامی در مسیر اصلی شهر صعده دست کم ۸ نفر که ۶ تن آنها زن بوده اند کشته شده و ۱۵ تن دیگر نیز زخمی شده اند.

ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان روز پنجشنبه دیروز ۲۲ بار شهر صعده و شهرهای «سحار»، «الصفراء» و «حیدان» را بمباران کرده بود و یگان توپخانه ای عربستان نیز شهرهای «منبه»، «رازح» و «شدا» در نوار مرزی عربستان و یمن را نیز گلوله باران کرده بود.

کد مطلب 4260361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها