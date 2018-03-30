یک زن یمنی در حمله جنگنده های سعودی به صعده جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع محلی یمنی به خبرگزاری اسپوتنیک گفته است که در پی حمله امروز جنگنده های عربستان به استان مرزی «صعده» یک زن یمنی جان خود را از دست داده است.

بر اساس این خبر جنگنده های عربستان بامداد امروز جمعه یک ساختمان مسکونی در منطقه «المقاش» در حومه شهر صعده را مورد هدف قرار داده است که منجر به کشته شدن یک زن یمنی و وارد شدن خسارت های جدی به ساختمان شده است.

این در حالی است که پیشتر نیز در پی حمله جنگنده های سعودی به یک خودروی غیرنظامی در مسیر اصلی شهر صعده دست کم ۸ نفر که ۶ تن آنها زن بوده اند کشته شده و ۱۵ تن دیگر نیز زخمی شده اند.

ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان روز پنجشنبه دیروز ۲۲ بار شهر صعده و شهرهای «سحار»، «الصفراء» و «حیدان» را بمباران کرده بود و یگان توپخانه ای عربستان نیز شهرهای «منبه»، «رازح» و «شدا» در نوار مرزی عربستان و یمن را نیز گلوله باران کرده بود.