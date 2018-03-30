موزه لوور در تهران نماد دیپلماسی فرهنگی است

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، «محمود صادقی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بازدید از نمایشگاه «موزه لوور در تهران» با بیان مطلب افزود: کار بسیار ارزشمندی صورت گرفته و برپایی این‌گونه نمایشگاه‌ها می‌تواند به تقویت روابط فرهنگی، گفت‌وگوهای فرهنگی بین ملت‌ها و تمدن‌ها کمک کند.

وی در ادامه تاکید کرد: برپایی این موزه در تهران نشان می‌دهد سازمان میراث‌فرهنگی و مجموعه مدیریت موزه ملی تلاش بسیاری کرده‌اند و این‌گونه حرکت‌ها باید مورد حمایت قرار گیرد.

نام ایران در لوور زنده است

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس همچنین به سفر خود به فرانسه و بازدید از لوور در پاریس در سال ۱۹۹۷ اشاره کرد و افزود: در آنجا یک گالری به‌نام ایران وجود دارد. بنابر این نام ایران در آنجا زنده است و مردم و بازدیدکنندگان تصور خوبی از تمدن و فرهنگ ایران دارند.

وی با بیان این که «دشمنان برای منزوی کردن تمدن ایران و خدشه‌دار کردن فرهنگ و تمدن ما تلاش می کند»، یادآور شد: برگزاری این‌گونه نمایشگاه‌ها خود یک نوع دیپلماسی فرهنگی است که تلاش دشمنان را خنثی می‌کند.

نمایشگاه موزه لوور، که با حمایت بانک آینده و با شعار «بانک آینده، حامی فرهنگ و تمدن جهانی» در موزه ملی ایران افتتاح و به مدت سه ماه تا (۱۸ خرداد ۹۷) برگزار می‌شود.

این نمایشگاه شامل ۵۶ اثر از مجموعه آثار باستانی موزه لوور از جمله «مجسمه پادیمائس با لوح هروس در دست» از مصر باستان قرن چهارم قبل از میلاد مسیح و «مینرو (Minerve) » اثری از قرن دوم بعد از میلاد مسیح که نمونه ای بسیار بارز از مجسمه سازی روم باستان است.

گفتنی است موزه ملی ایران در تهران، خیابان امام خمینی، نبش خیابان۳۰ تیر واقع شده و درهای آن از روز سه‌شنبه (۱۵ اسفندماه ۱۳۹۶) روی علاقه‌مندان به بازدید از نمایشگاه آثار موزه لوور باز است.

همچنین علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت اختصاصی لوور در تهران به نشانی www.louvreintehran.com نیز از امکانات و تسهیلات دریافت بلیط رایگان برای بازدید از موزه لوور در تهران استفاده کنند.