به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام پندار خمارلو مدیرروابط عمومی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان فردا از ساعت ۷ صبح در CIP فرودگاه امام (ره) حضور پیدا خواهند کرد تا با پرواز ساعت ۹، تهران را به مقصد شهر قارشی ازبکستان ترک کنند.

باشگاه پرسپولیس با توجه به مشکلات سفر ازبکستان با پیگیری‌های یک شرکت خدمات مسافرتی با پرواز چارتر ایران را به مقصد ازبکستان ترک می کند.

مدیر روابط عمومی پرسپولیس تاکید کرد که سرخپوشان اولین تمرین خود را ساعت ۱۸ شنبه به وقت محلی در قارشی برگزار خواهند کرد و هتل هایوت میزبان قهرمان ایران در طول مدت اقامت خواهد بود.

تیم فوتبال پرسپولیس همچنین آشپز و مواد غذایی را همراه خود از تهران به همراه خواهد داشت.

سرخپوشان ساعت یک بامداد روز سه‌شنبه از ازبکستان به سمت تهران پرواز می‌کنند و در این روز تمرینی نخواهند داشت.

پرسپولیس پس از دو روز تمرین در تهران، جمعه آینده راهی مشهد می‌شود تا برای بازی روز شنبه ۱۸ فروردین برابر پدیده آماده شود.