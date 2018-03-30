فرانسه: از افزایش حضور نظامی در سوریه ابایی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع وابسته به ریاست جمهوری فرانسه افزایش حضور نظامی در سوریه به بهانه کمک به نیروهای ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش را حق پاریس دانست و هشدار داد که پیشروی ترکیه به سوی شهر کردنشین عفرین قابلپذیرش نیست.
به گفته این منبع، فرانسه پیشبینی نمیکند که خارج از چارچوب ائتلاف، عملیات نظامی جدیدی در شمال سوریه انجام دهد اما وی تاکید کرد: چنانچه «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه در راستای حصول اهداف پاریس در مبارزه با داعش، احساس کند که نیازمند افزایش حضور نظامیمان هستیم، ابایی از این کار نخواهیم داشت حالآنکه این مورد هم در چارچوب فعلی تعریف میشود.
گفتنی است اخیراً ماکرون در دیدار با برخی سران کرد سوری، از تمایل برای اعزام نیروهای فرانسوی در راستای ممانعت از پیشرفت نیروهای ترکیه به سمت عفرین خبر داده و همچنین پیشنهاد میانجیگری پاریس در حل درگیری ترکیه و کردهای سوری را مطرح کرده است.
این درحالی است که این پیشنهاد با واکنش تند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مواجه شد.
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