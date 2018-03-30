به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت خارجه روسیه از انگلیس خواست با کاهش شمار دیپلمات‌های خود در مسکو آنها را به تعداد دیپلمات‌های روسیه در لندن برساند.

این دستور امروز جمعه حین احضار سفیر انگلیس به وزارت خارجه لندن به وی ابلاغ شده و فرصت اجرای آن یک ماه است.

از سوی دیگر، خبرگزاری «اسپوتنیک» نیز از تصمیم مسکو برای اخراج ۲ دیپلمات هلندی، ۲ دیپلمات ایتالیایی، یک دیپلمات فنلاندی و ۲ دیپلمات لهستانی خبر داد و گفت آنها نهایت تا ۷ ماه میلادی آینده (آوریل) برای خروج از روسیه فرصت دارند.

گفتنی است روسیه امروز سفرای ۱۵ کشور غربی از جمله ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آلمان را برای واکنش به پرونده مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس سابق روس، به وزارت خارجه این کشور احضار کرد.

اوایل ماه مارس سال جاری، سکریپال مامور اطلاعاتی سابق روسیه و «یولیا» دخترش، بیهوش در یک مکان عمومی در شهر «سالزبری» انگلیس پیدا شدند. مقامات بریتانیایی بعدا اعلام کردند که تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که این دو نفر توسط یک ماده شیمیایی مورد استفاده در تسلیحات شیمیایی که منحصرا در اختیار دولت روسیه قرار دارد، مسموم شده‌اند.

اکنون بیش از ۲۵ کشور از جمله آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا، بیش از ۱۵۰ دیپلمات روس را به همین بهانه اخراج کرده‌اند.