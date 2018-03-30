روسیه سفرای کشورهای غربی را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه روسیه از احضار سفرای کشورهای غربی که موضع غیردوستانه‎ای را در قبال مسکو اتخاذ کرده‎اند خبر داد.

در همین راستا دوربین رویترز ورود سفرای ایتالیا، فرانسه، انگلیس و آلمان به ساختمان وزارت خارجه روسیه را ثبت کرده است.

مسکو پیشتر هشدار داده بود که اخراج دیپلمات‎های خود از کشورهای غربی را تلافی خواهد کرد.

گفتنی است اوایل ماه مارس سال جاری، سکریپال مامور اطلاعاتی سابق روسیه و «یولیا» دخترش، بیهوش در یک مکان عمومی در شهر «سالزبری» انگلیس پیدا شدند. مقامات بریتانیایی بعدا اعلام کردند که تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که این دو نفر توسط یک ماده شیمیایی مورد استفاده در تسلیحات شیمیایی که منحصرا در اختیار دولت روسیه قرار دارد، مسموم شده‌اند.

تاکنون بیش از ۲۵ کشور از جمله آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا، بیش از ۱۵۰ دیپلمات روس را به همین بهانه اخراج کرده‌اند.