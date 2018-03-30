حضور تعدادی از تولیدات سینمای ایران در جشنواره فیلم استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سینه ایران، فیلم سینمایی «اِو» (خانه) ساخته اصغر یوسفی نژاد در بخش مسابقه، «بدون تاریخ، بدون امضا» ساخته وحید جلیلوند در بخش بهترین جشنواره ها، «٢٤ فریم» ساخته زنده یاد عباس کیارستمی در بخش عاشقان سینما، «خوک» ساخته مانی حقیقی در بخش ضد افسردگی، «نگار» ساخته رامبد جوان در بخش نه گل بیشتر که ویژه فیلم هایی با شخصیت های قوی زن است، «ناپدید شدن» ساخته علی عسگری در بخش استادان جوان به نمایش در خواهند آمد.

ژوآ پدرو رودریگز کارگردان پرتغالی، تینا لوک مدیر جشنواره فیلم شب های سیاه تالین، مارچلو مارتینز کارگردان پاراگوئه ای، آنجلیکی پاپولیا بازیگر زن یونانی و پیویو آهنگساز سوییسی اعضای هیات داوری جشنواره استانبول را تشکیل می دهند که جایزه لاله طلایی بهترین فیلم را به همراه بیست هزار یورو اعطا خواهند کرد و یک جایزه ویژه هیات داوران هم از اختیار داوران است که همراه با پنج هزار یورو است.