رقابت ناشران انگلیس و آمریکا برای رسیدن به عروسی سلطنتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، از آنجا که ۱۹ ماه مه روز ازدواج پرنس هری با مگان مرکل بازیگر آمریکایی است، ناشران بریتانیایی و آمریکایی تمام تلاش خود را می‌کنند تا عناوینی را به این مناسبت وارد بازار کتاب کنند.

به جز کتاب‌های بیوگرافی از هر یک از این دو که در حال ورود به بازار کتاب آمریکا هستند و در میان آنها کتابی از اندرو مورتون روزنامه‌نگار سرشناس بریتانیایی هم جای دارد، داستان عاشقانه این زوج حتی در قالب کتاب پریان نیز قرار است منتشر شود و در قالب کتاب‌های تصویری رنگ کردنی برای بزرگسالان نیز به بازار بیاید.

در حالی که نمایش دو سریال «تاج» و «ویکتوریا» از شبکه‌های جهان موجب توجه بیش از پیش به خانواده سلطنتی بریتانیا در آمریکا شده، ناشران آمریکایی از این عامل که مرکل آمریکایی است بیشترین استفاده را می‌برند.

مرکل ۳۶ ساله خیلی اتفاقی با پرنس هری ۳۳ ساله آشنا شد.

از جمله عناوینی که به زودی به بازار کتاب می‌آیند می‌توان به این موارد اشاره کرد:

«پرنس هری: در درون ماجرا» نوشته دانکن لارکامب از هارپر کالینز

این کتاب بیوگرافی توسط یک روزنامه نگار انگلیسی نوشته شده و نخستین بار سال پیش به بازار کتاب بریتانیا وارد شد. چاپ جدید این کتاب با افزوده شدن دو فصل جدید درباره رابطه این زوج، دوباره در دست چاپ است.

«مگان: یک شاهزاده خانم هالیوودی» نوشته اندرو مورتون از انتشارات گرند سنترال

مورتون در دهه ۱۹۹۰ با نوشتن کتابی درباره پرنسس دایانا مادر شاهزاده هری با عنوان «دایانا، داستان واقعی او» به شهرت رسید. این کتاب درباره ازدواج ناشاد پرنسس دایانا و شاهزاده چارلز یعنی والدین شاهزاده هری بود. او در کتاب جدیدش داستان زندگی مگان را روایت کرده است.

«شاهزاده آمریکایی: داستان عاشقانه مگان مرکل و شاهزاده هری» نوشته لسلی کارول از انتشارات ویلیام مارو

در این کتاب تمرکز بر این موضوع است که چگونه یک فرد از خاندان سلطنتی می‌تواند بر سنت‌ها غلبه کند و با زنی ازدواج کند که هم آمریکایی هم بازیگر و هم طلاق گرفته است.

«هری و مگان: یک داستان عاشقانه-کتاب نقاشی» توسط ترزا گودریج از انتشارات داور

این کتاب متشکل از تصاویر فانتزی از این زوج است که در حال بریدن کیک عروسی یا مراسم پس از ازدواج هستند و برای رنگ‌آمیزی توسط بزرگسالان طراحی شده است.

«عروسک‌های کاغذی هری و مگان» توسط الین رادیسیل میلر از داور

این کتاب شامل تصاویری از این زوج در قالب نقاشی در لباس‌ها و حالت‌های مختلف است.