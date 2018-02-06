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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۱

بازیگران نقش‌های سلطنتی تعیین شدند/ قصه عشق شاهزاده

بازیگران نقش‌های سلطنتی تعیین شدند/ قصه عشق شاهزاده

فیلم تلویزیونی از زندگی پرنس هری نوه ملکه الیزابت و مگان مرکل نامزد او با تعیین بازیگران این نقش‌ها، یک قدم به ساخت نزدیک‌تر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، موری فریزر و پاریسا فیتس-هنلی برای بازی در نقش‌های فیلم تلویزیونی «هری و مگان: یک داستان عاشقانه سلطنتی» انتخاب شدند.

کمتر از یک ماه پس از آن که اعلام شد زندگی این دو در قالب یک فیلم تلویزیونی ساخته می‌شود، بازیگران نقش‌های این دو شخصیت انتخاب شدند.

موری فریزر بازیگر «خلیج» و پاریسا فیتس-هنلی بازیکر «جسیکا جونز» برای بازی در نقش پرنس هری و مرکل انتخاب شدند.

این فیلم تلویزیونی درباره رابطه این دو که سرانجام به داستانی عشقی بدل شد، است و در عین حال تاریخی از روند آشنایی آنها و دوستی‌شان را تا زمانی که جهان برای نخستین بار متوجه این پیوند شد و به آن توجه نشان داد، تصویر می‌کند.

در عین حال زندگی مرکل به عنوان یک بازیگر آمریکایی بیوه نیز در این فیلم تصویر می‌شود.

فیلمنامه این فیلم توسط اسکارلت لیسی و ترنس کولی نوشته شده و منهاج هدا این فیلم را کارگردانی می‌کند. تهیه این فیلم از همین هفته در ونکوور و لس‌آنجلس شروع می‌شود و فیلم قرار است بهار در شبکه «لایف‌تایم» روی آنتن برود.

شاهزاده هری و مرکل قرار است ۱۹ ماه می با هم ازدواج کنند.

فریزر «ویکتوریا» را در کارنامه دارد و فیتس-هنلی در درام تابستانی ان‌بی‌سی با عنوان «نیمه شب، تگزاس» نیز بازی کرده است.

کد مطلب 4220947

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