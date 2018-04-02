مدارگرد چینی از فراز ایران گذشت/ متلاشی شدن در اقیانوس آرام

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی ایران در خصوص جزئیات سقوط ایستگاه فضایی چینی تیانگونگ-۱ اعلام کرد: «بر اساس آخرین محاسبات فنی صورت گرفته در سازمان فضایی ایران در ساعت ۲ بامداد روز ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۷ مشخص شد که مدارگرد تیانگونگ-۱ متعلق به کشور چین در ساعت حدود ۵ بامداد در محدوده جنوب قاره آمریکا و در مناطق مرزی اقیانوس آرام و اطلس وارد جو زمین خواهد شد.

بر همین اساس در ساعت ۴:۰۴ صبح با عبور این مدارگرد از فراز کشور، مدارگرد از طریق رصدخانه های سازمان فضایی ایران مورد رهگیری قرار گرفت. در نهایت ایستگاه فضایی چین در ساعت ۴:۴۶ صبح (به وقت تهران) وارد جو زمین شد و براساس پیش بینی ها، پیش از رسیدن به سطح زمین، بر فراز اقیانوس آرام متلاشی شد.

جرم مدارگرد فوق ۸.۵ تن و ابعاد آن ۳.۴ در ۱۰.۴ متر با مقطع دایره ای بود.»

در این راستا سازمان فضایی ایران تاکید کرده است که به طور مستمر نسبت به رصد و پایش پسماندهای فضایی و اجرام نزدیک به زمین اقدام می کند و در این حوزه در تعامل با نهادهای بین المللی است.

همچنین این سازمان با صدور اطلاعیه ای در این باره و با موضوع فراخوان رصد عمومی مدارگرد چینی، از کلیه علاقمندان دعوت کرده نتایج و مشروح فعالیت خود را (اعم از مشاهده موفق یا غیر موفق) حداکثر تا ساعت ۲۴ امشب به ایمیل رسمی رصدخانه سازمان فضایی ایران به نشانی Isao@isa.ir ارسال کنند.