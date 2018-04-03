اخبار خوش مالیاتی برای تولیدکنندگان/حذف مالیات ارزش افزوده

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده به منظور حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان در سال «حمایت از کالای ایرانی» گفت: در ایران نیز همچون سایر کشورها، دو نوع مالیات بر تولید تحت عنوان مالیات بر عملکرد و مالیات بر مصرف تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده، جاری است.

وی با بیان اینکه مالیات بر عملکرد، سالها و از زمان تدوین قانون تجارت از تولیدکنندگان دریافت می‌شده و شرایط آن متناسب با مقتضیات زمانی طی شده، افزود: اما مالیات بر ارزش افزوده، مالیات جدیدی در اقتصاد ایران است که طی یک دهه اخیر با تدوین قانون مربوطه، اجرایی شده و در نهایت به صورت آزمایشی، تاکنون ادامه دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نقصان در اجرا و عدم وجود زیرساخت‌های اجرایی لازم را ۲ نقطه ضعف مهم قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: یکی از اشکالات قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرا، دریافت این نوع مالیات از تولیدکنندگان است؛ به عبارتی به جای اینکه این قانون، مانند بسیاری از کشورها، مصرف را هدفگذاری کند، در کشور ما به دلیل ۲ نقطه ضعف مذکور، بخش تولید را هدفگذاری کرده است.

وی ادامه داد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده، بسیاری از واحدهای تولید را با مشکلات عدیده‌ مواجه کرده است که هم واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و هم بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی را دچار مشکل کرد.

پورابراهیمی گفت: در همین راستا با پیگیری‌های انجام شده، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اوایل سال ۹۶ از طرف دولت به مجلس ارائه شد و ما بر اساس یک برنامه زمانبندی در کمیسیون اقتصادی طی یکسال کامل این لایحه را مورد بررسی و کارشناسی قرار دادیم تا مجموعه تصمیمات مشترک مجلس و دولت، دو ضعف کلید این قانون یعنی نقص در اجرا و عدم وجود زیرساخت اجرایی را پوشش دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به دلیل بررسی قانون بودجه ۹۷، بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس حدود دو ماه به تاخیر افتاد؛ اما در تعطیلات نوروز در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی بخش‌های مهم این لایحه توسط تعدادی از اعضای کمیسیون بررسی و خوشبختانه بخشی از این لایحه جمع بندی شد.

استخراج ۳۰ اشکال قانون مالیات بر ارزش افزوده

وی تصریح کرد: با دعوت از برخی فعالان اقتصادی که به دلیل اجرای ناقص مالیات بر ارزش افزوده با مشکلاتی از جمله تعطیلی واحد مواجه شدند، ۳۰ محور اشکالات این قانون احصاء شد و تک تک آنها را در اصلاحیه لحاظ کردیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره نتایج بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: با مشارکت سه تشکل اصلی بخش خصوصی و تعاونی یعنی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون همه مواد لایحه در کمیته مالیاتی کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و سعی کردیم به نحوی مدیریت کنیم که در عمل مشکلات اجرای قانون پوشش داده شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه پیش بینی می کنیم لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا اواخر اردیبهشت در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شود و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد گفت: اگر این لایحه در راستای حمایت از تولید، با اولویت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد حتما آثار آن را در تولید خواهیم دید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به فعالان اقتصادی قول می دهیم در صورت مساعدت مجلس، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی تا پایان خردادماه در مجلس تصویب و نهایی می‌شود.

وی با بیان اینکه با تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس قطعا ۹۰ درصد از مشکلات بخش تولید که ناشی از اجرای ناقص این قانون است، برطرف خواهد شد، افزود: اصلاح این قانون یکی از اقدامات مهم دولت و مجلس در جهت حمایت از تولید در سال ۹۷ است.

گام دوم مالیاتی سال ۹۷/کاهش مالیات بر عملکرد به ۲۰ درصد

پور ابراهیمی ادامه داد: بعد از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، گام بعدی و مهم کمیسیون اقتصادی مجلس در جهت حمایت از تولید در نیمه دوم سال ۹۷ هدفگذاری برای کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه ‌ها است که در کمک به تولید ملی بسیار مهم خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینکه در حال حاضر نرخ مالیات بر عملکرد ۲۵ واحد درصد است گفت: بر اساس مذاکرات اولیه با دولت پیشنهاد ما کاهش این نرخ به ۲۰ درصد است که توافقات اولیه با دولت در این خصوص نیز انجام شده است تا اصلاح نرخ مالیات بر عملکرد در نیمه دوم سال ۹۷ نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با اصلاح و اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه مالیاتی از تولیدکننده دریافت نمی شود، گفت: فلسفه اجرای این قانون نیز این است که به هیچ وجه نباید این نوع مالیات از تولیدکننده دریافت شود؛ اما به دلیل اجرای ناقص در حال حاضر، تولیدکنندگان نیز این مالیات را پرداخت می کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: هدفگذاری کلان، کاهش مالیات بر تولید و اجرای دقیق دریافت مالیات از مصرف است.