  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۴۴

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی:

هوای آذربایجان غربی ۶ درجه سردتر می شود/احتمال بارندگی

هوای آذربایجان غربی ۶ درجه سردتر می شود/احتمال بارندگی

ارومیه – رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: از اواخر وقت امروز سه شنبه هوای استان چهار تا شش درجه سردتر می شود.

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با عبور امواج ناپایدار روز چهارشنبه، شاهد رگبار باران (در نقاط مستعد تگرگ) و وزش باد در مناطق شمالی استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه احتمال بارش در برخی مناطق استان پیش بینی می شود عنوان کرد: با ریزش هوای سرد از اواخر وقت امروز کاهش دمای بین ۴تا ۶ درجه در استان رخ خواهد داد.

صابری خاطرنشان کرد: احتمال بارندگی در ارومیه بسیار اندک بوده اما کاهش دما بخصوص در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه محسوس خواهد بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی با بیان اینکه ارومیه در گرمترین ساعات ۱۸ درجه بالای صفر و در سردترین ساعات ۷ درجه بالای صفر گزارش شده است افزود: گرم ترین شهر آذربایجان غربی ارومیه با دمای ۱۸ درجه بالای صفر و سرد ترین شهر تکاب با دمای یک درجه زیر صفر گزارش شده است.

صابری اضافه کرد: این سامانه بارشی در اواسط وقت روز چهارشنبه از استان خارج خواهد شد و با خروج این سامانه شاهد هوای پایدار در استان خواهیم بود.

کد مطلب 4262058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه