هوای آذربایجان غربی ۶ درجه سردتر می شود/احتمال بارندگی

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با عبور امواج ناپایدار روز چهارشنبه، شاهد رگبار باران (در نقاط مستعد تگرگ) و وزش باد در مناطق شمالی استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه احتمال بارش در برخی مناطق استان پیش بینی می شود عنوان کرد: با ریزش هوای سرد از اواخر وقت امروز کاهش دمای بین ۴تا ۶ درجه در استان رخ خواهد داد.

صابری خاطرنشان کرد: احتمال بارندگی در ارومیه بسیار اندک بوده اما کاهش دما بخصوص در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه محسوس خواهد بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی با بیان اینکه ارومیه در گرمترین ساعات ۱۸ درجه بالای صفر و در سردترین ساعات ۷ درجه بالای صفر گزارش شده است افزود: گرم ترین شهر آذربایجان غربی ارومیه با دمای ۱۸ درجه بالای صفر و سرد ترین شهر تکاب با دمای یک درجه زیر صفر گزارش شده است.

صابری اضافه کرد: این سامانه بارشی در اواسط وقت روز چهارشنبه از استان خارج خواهد شد و با خروج این سامانه شاهد هوای پایدار در استان خواهیم بود.