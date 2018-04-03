به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، رهبر معظم انقلاب در بخشی از پیام نوروزی خود در سال ۱۳۹۷ اقتصاد و معیشت مردمی را مساله اصلی کشور دانستند و بر ضرورت تلاش همگانی برای حمایت از کالای ایرانی تاکید کردند.

بر این اساس معاونت امور استان‌های رسانه ملی مجموعه‌ای از راهکارهای رسانه‌ای برای تحقق منویات و مطالبات مقام معظم رهبری درباره شعار سال ۹۷ را در راستای حمایت از کالای ایرانی تدوین و به مراکز استانی ابلاغ کرد.

این راهکارها شامل بخش‌های مطالعاتی و پژوهشی، تولیدی و برنامه‌سازی، فضای مجازی، تبلیغی و بازرگانی و نیز درون‌سازمانی و تشویقی هستند.

در بخش مطالعاتی و پژوهشی، ۱۱ راهکار پیشنهاد شده که مهمترین آنها شامل استخراج و به کارگیری مفاهیم و مصادیق کاربردی در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، پژوهش و بررسی محتوای دینی و معرفتی مرتبط با خوداتکایی و پرهیز از وابستگی به بیگانگان و تبیین روابط بین عزت، افتخار ملی، سرافرازی، استقلال، آسیب‌ناپذیری و سایر مؤلفه های ارزشمند ملی با رویکرد پرهیز از سیاست‌ها و اقدامات متناقض در تولید و پخش برنامه‌های مختلف است.

در بخش مربوط به راهکارهای تولیدی و برنامه‌سازی هم بر ۴۲ اصل تاکید شده است از جمله مهمترین این اصول می‌توان به تبیین اهمیت اصل «خرید کالای ایرانی» به عنوان جهاد مقدس اقتصادی در جنگ نابرابر اقتصادی با دشمنان خارجی، هدایت افکار عمومی و افزایش انگیزش ملی برای مصرف کالای ایرانی در سطوح مختلف سنی به ویژه کودک و نوجوان، تهیه و تولید برنامه‌های مناظره‌ای در جهت نقد و بررسی مشکلات فضاهای کسب و کار (تولید، صادرات، قاچاق و...) و نقاط ضعف و قوت کالاهای ایرانی و راهکارهای برون رفت و تقویت تولید ایرانی و معرفی تولیدکنندگان و کارآفرینانی که کالاهای با کیفیت و بادوام ایرانی تولید می‌کنند در ساعات طلایی برنامه‌ها اشاره کرد.

همچنین در این بخش بر ضرورت معرفی برندهای با کیفیت ایرانی در برنامه های فرآیند محور، تولید برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی برای تشویق به استفاده از تولیدات ایرانی و تقبیح استفاده کالای خارجی و نمایش تجربیات ملل دیگر در مواجهه با کالاهای خارجی و چگونگی تلاش برای تقویت اقتصاد ملی با خرید کالای داخلی هم تاکید شده است.

راهکارهای ارائه شده در مورد فضای مجازی نیز شامل موارد متعددی همچون راه‌اندازی پویش‌های مختلف مردمی با هدف همراهی مخاطبان با مقوله حمایت از مصرف کالای ایرانی، تولید قطعات کوتاه مناسب فضای مجازی در جهت تشویق به استفاده از تولیدات ایرانی و تقبیح استفاده از کالای خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی برای تبلیغ کالاهای ایرانی است.

همچنین به هفت مورد راهکار اساسی در بخش تبلیغی و بازرگانی در این ابلاغیه توجه شده است که مهمترین آنها تغییر بنیادین و اصلاح استراتژی محتوایی تبلیغات بازرگانی در شبکه های استانی با رویکرد حمایت از کالا و محصولات ایرانی بر اساس اولویت های اقتصادی دارای بیشترین تأثیر در اشتغالزایی و تولید ناخالص داخلی و تدوین سند راهبردی تبلیغ کالاهای داخلی در شبکه های رادیویی و تلویزیونی با رویکرد ایجاد مشوق ها و تسهیلات رسانه ای برای تولیدکنندگان داخلی و معرفی کالاهای آنها و ایجاد محدودیت تبلیغ کالاهای خارجی است.

در انتها نیز بر راهکارهای درون سازمانی و تشویقی شامل ایجاد بخش ویژه در جشنواره تولیدات مراکز به برنامه‌های موفق در ترویج فرهنگ مصرف کالای داخلی و استفاده از تولیدات باکیفیت ایرانی به عنوان جوایز مسابقات و برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی، در این ابلاغیه تاکید شده است .