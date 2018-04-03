رئیس جمهور دستور داد از انحصار پیام رسان خارجی خارج شویم

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروز آبادی ظهر امروز در شبکه خبر گفت: تمرکز ما در سال ۹۷ بر ساماندهی فضای مجازی طبق سند الزامات شبکه ملی اطلاعات است و براساس این سند، مدیریت، امنیت، اقتصاد فضای مجازی را باید ملی کرد.

فیروزآبادی اظهار داشت: اینکه تلگرام یک شرکت است یا خیر هنوز مشخص نیست چرا که تلگرام فاقد آدرس و سهامدار است.

وی عنوان کرد: تلگرام یک پیام رسان است که در دنیا شکل گرفته و در هیچ کشوری پیام رسان غالب به شمار نمی رود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: این در حالی است که تلگرام تنها در کشور ما یک پیام رسان غالب است اما در دیگر کشورها در رده های ۵-۶ و یا ۷ قرار دارد.

فیروزآبادی تصریح کرد: ما بسیاری از دارایی های خود را در این فضا بر روی سکو قرار دادیم.

وی گفت: این سکو تا امروز سکوی پیام رسانی بود که یک بخش آن مربوط به ارتباطات و بخش دیگر مربوط به رسانه بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: از چند ماه پیش، تلگرام در سایت خود به صورت رسمی سند ۳۲ صفحه ای را منتشر کرد و اعلام کرد به روش «آی کو» که یک راه جمع آوری منابع مالی برای توسعه پروژه های رمز ارز است، فعالیت می کند.

فیروز آبادی یادآور شد: شبکه تلگرام که تاکنون یک سکوی پیام رسانی بود تبدیل به یک سکوی اقتصادی خواهد شد که این امر برای ما یک علامت سوال بزرگ را ایجاد کرد که هدف آنها از ایجاد این سکوی اقتصادی چیست؟

وی افزود: در بررسی هایی که ایجاد شد مشخص شد که این سکو ملاحظات خاصی دارد و قرار است در آن از تکنولوژی هایی استفاده شود که این تکنولوژی ها تاکنون در دنیا به کار نرفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در تلگرام قرار است مکانیزم های شبکه باز راه اندازی شود و به دنبال آن نیز قرار است پولی به عنوان «گرم» ایجاد شود.

فیروز آبادی اظهار داشت: بر این اساس، تلگرام قصد دارد کمیسیون تمام معاملاتی که در این فضا انجام می شود را دریافت کند.

وی یادآور شد: این موضوعات در متن ۳۲ صفحه ای تلگرام مطرح شده است.

دستور رئیس جمهور

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: رئیس جمهور دستور داده تا از انحصار پیام رسان های خارجی به ویژه تلگرام خارج شویم. در کشور ما پیام رسان های زیادی مانند واتس آپ، لاین و ایمو وجود دارد اما با این حال کمتر دچار چالش هستیم. زیرا این پیام رسان ها تنها، پیام رسان هستند و قرار نیست وارد سکوی اقتصادی شوند.

وی گفت: در کشور ما هرچیزی می خواهد وارد شود، گمرک باید براساس قوانین کشور عمل کند تا لطمه ای به بازار وارد نشود. طبیعی است که باید درباره هر پیام رسانی که بخواهد پول را شیوع دهد و سرعت جابجایی آن را بالا ببرد و ساختار روابط خریدار و فروشنده را تغییر دهد، تصمیم گیری کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: میزان تبلیغات هدفمند در کشور حدود ۶ تا ۷ هزار ملیارد تومان است که تلگرام می خواهد در این حوزه بازار ایران را به دست گیرد بدون آنکه هیچ یک از بخش خصوصی را مشارکت دهد.

درآمد گوگل از ایران

فیروزآبادی عنوان کرد: این روند مشابه فعالیت گوگل در ایران است که بدون داشتن دفتر روزی یک میلیارد تومان از بازار تبلیغات کشور را در اختیار دارد.

وی تاکید کرد: برآورد ما این است که شرکت های ایرانی ۴۰۰ میلیارد تومان در سال برای تبلیغات به گوگل می دهند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: باتوجه به ضریب نفوذ تلگرام و میزان استفاده مردم این نکات باعث شده تا تلگرام به عنوان بحث اصلی مورد توجه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باشد بنابراین بحث و بررسی زیادی در خصوص تلگرام انجم شد.

فیروزآبادی تاکید کرد: ما به دقت رصد می کنیم که تحولات به چه صورتی اتفاق می افتد و چه اقداماتی برای مهار آن باید انجام داد.